После первого полуфинала Евровидения 2022 ставки букмекеров по поводу победителя песенного конкурса изменились.
В частности, представители Украины укрепили свои позиции и увеличили разрыв со вторым в таблице. Сейчас шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 года оценивают в 49%.
Но следует отметить, что при обновлении страницы цифра колеблется от 49 до 50%. Это рекордная оценка для представителей Украины, поскольку в предыдущие годы победители имели 16-18% от букмекеров.
На втором месте – участники из Италии Махмуд и Бланко (15%). На третьей строчке расположился Сэм Райдер из Великобритании (9%).
В общем, десятка фаворитов букмекеров после первого полуфинала Евровидения 2022 выглядит так:
- Украина
- Италия
- Великобритания
- Швеция
- Испания
- Греция
- Норвегия
- Польша
- Нидерланды
- Сербия
Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2022 проходит в Турине (Италия). Второй полуфинал состоится 12 мая, а финал – 14 мая.
Всего в Евровидении принимают представители 40 стран. В финале на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.
Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022 — смотрите в нашем материале.