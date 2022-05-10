После первого полуфинала Евровидения 2022 ставки букмекеров по поводу победителя песенного конкурса изменились.

В частности, представители Украины укрепили свои позиции и увеличили разрыв со вторым в таблице. Сейчас шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 года оценивают в 49%.

Но следует отметить, что при обновлении страницы цифра колеблется от 49 до 50%. Это рекордная оценка для представителей Украины, поскольку в предыдущие годы победители имели 16-18% от букмекеров.

На втором месте – участники из Италии Махмуд и Бланко (15%). На третьей строчке расположился Сэм Райдер из Великобритании (9%).

В общем, десятка фаворитов букмекеров после первого полуфинала Евровидения 2022 выглядит так:

Украина

Италия

Великобритания

Швеция

Испания

Греция

Норвегия

Польша

Нидерланды

Сербия

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2022 проходит в Турине (Италия). Второй полуфинал состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Всего в Евровидении принимают представители 40 стран. В финале на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022 — смотрите в нашем материале.