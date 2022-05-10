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Зал аплодировал стоя: Kalush Orchestra покорили публику на Евровидении 2022

10 мая 2022, 22:37
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Eurovision

Украинская группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале Евровидения 2022. Коллектив вышел на сцену в Турине (Италия) с песней Stefania под шестым номером.

Представители Украины покорили европейскую публику, поскольку весь зал аплодировал им стоя. На сцене зрители смогли увидеть национальные орнаменты, подсветку в цветах флага Украины, а также черно-белые кадры женских рук и глаз на фоне как образ матери.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк выступал в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке. В конце выступления он поблагодарил международную публику за поддержку Украины во время полномасштабной войны.

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Турине стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022. Второй полуфинал запланирован на 12 мая, а победителя мы узнаем 14 мая.

Онлайн-трансляцию Евровидения 2022 из Турина – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Теги
Kalush, Евровидение
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