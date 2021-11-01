25 лет не вычеркнуть из памяти — экс-жена Павлика о чувствах к артисту

Экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева призналась, остались ли у нее чувства к бывшему.

В Instagram-stories женщина активно отвечала на вопросы поклонников. Большинство из них касались ее экс-супруга, продажи квартиры и ее личной жизни.

В частности, Лора ответила, что смогла бы простить Виктора. Впрочем, она бы не хотела снова быть вместе.

— Чувство – конечно есть. Глубоко зарыть! А уж кого или что, решайте сами. Виктор – это часть моей жизни. 25 лет не вычеркнуть из памяти, – отметила Созаева.

Она также отметила, что разошлась с Павликом из-за измены, которую не смогла простить. Однако женщина намекнула, что артист не хотел от нее уходить.

Лариса Созаева добавила, что измена – это боль и унижение.

Хотя Лариса так и не рассказала, есть ли сейчас новые отношения, она отметила, что готова снова выйти замуж.

Брак Созаевой и Павлика

Лариса Созаева — третья жена украинского певца Виктора Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел Павлик. В 2018 году у юноши диагностировали онкологическое заболевание. В августе 2020 года в 21-летнем возрасте юноша скончался.

Сейчас Виктор Павле в браке с концертным директором Екатериной Репяховой. Жена моложе артиста на 29 лет. В 2021 году у пары родился ребенок.

18 октября бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила, что экс-супруг выгоняет ее из квартиры. Виктор Павлик взял на себя кредит на квартиру, когда был в браке с Ларисой. Однако в итоге пара разошлась. Со своей стороны, после смерти их совместного сына, Павлик пообещал выплатить кредит и отдать квартиру Созаевой.