Приходится платить даже за коммуналку: Репяхова ответила на обвинения экс-супруги Павлика

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова прокомментировала ситуацию, связанную с Ларисой Созаевой. Экс-супруга Павлика Созаева обвинила певца в том, что он выселяет ее из квартиры.

— Сколько лет я с Виктором Франковичем, столько лет бывшая жена не дает нам жизни. Когда был жив Паша, она имела моральное право претендовать на все. Прошел год после смерти Паши, мне кажется, самое время, чтобы каждый становился самостоятельным и жил отдельно. Моя главная мечта в жизни — сепарироваться от этого человека. Пока что этот человек есть в нашей жизни. Мне кажется, это неправильно, мне кажется, что мы с Виктором делаем ей медвежью услугу тем, что большую часть ее финансовых вопросов покрывает наша семья, — написала Репяхова.

По словам Репяховой, им приходится жить на съемной квартире, потому что значительное количество денег идет на выплату кредита за квартиру Созаевой.

— Виктор все эти годы выплачивает сумасшедший кредит, который он взял на 18 лет, когда курс был 8 грн за один доллар. Он уже $500 тыс. выплатил, к тому же квартира стоит $200. Еще ему нужно выплатить $200 тыс., — отметила Репяхова.

Она добавила, что уже более года сама оплачивает коммунальные услуги за квартиру, в которой проживает Лариса Созаева. Павлик ежемесячно платит 50 тыс. грн по кредиту плюс коммунальные услуги, где зимой набегает 6-7 тыс. грн. Зарплаты самой Ларисы на это якобы не хватает.

— Все идет к тому, что мы должны оплачивать большую коммуналку за пять комнат. Мы должны выплачивать, следовательно, пожизненно. Вопрос не в деньгах, а в том, что нужно все-таки рассчитывать на себя. Мы не богаты. Мы не можем и ей покрыть финансовые вопросы, и себе, — отметила Екатерина.

По ее словам, они предложили Ларисе альтернативный вариант. Если они выплатят кредит за эту квартиру в ближайшее время, то им понадобится $80 тыс., если же будут выплачивать частями, то заплатят $200 тыс.

— Мы предложили, что находим покупателя, закрываем кредит, там остается сумма, мы добавляем свои деньги и отдаем ей $100 тыс., и она сама ими распоряжается, как хочет. Конечно, она не хочет решать мирным путем. Конечно, у нее радуется душа, когда деньги уходят из нашей семьи, — убеждает Репяхова.

Екатерина отметила, что хочет решить эту ситуацию мирно.

Из-за чего возник конфликт

18 октября бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила, что экс-супруг выгоняет ее из квартиры. Виктор Павлик взял на себя кредит на квартиру, когда был в браке с Ларисой. Однако в итоге пара разошлась. Со своей стороны, после смерти их совместного сына, Павлик пообещал выплатить кредит и отдать квартиру Созаевой.

Лариса Созаева — третья жена украинского певца Виктора Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел Павлик. В 2018 году у юноши диагностировали онкологическое заболевание. В августе 2020 года в 21-летнем возрасте юноша скончался.

Сейчас Виктор Павлик в браке с концертным директором Екатериной Репяховой. Жена моложе артиста на 29 лет. В 2021 году у пары родился ребенок.