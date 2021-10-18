Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила, что экс выгоняет ее из квартиры.

— У меня был муж. Он ушел. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, которую бывший муж обещал выплатить и оставить мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что дает мне ощущение присутствия сына, который как будто вышел и скоро придет. Больше у меня ничего и никого нет. Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать, — рассказала Лариса Созаева.

Женщина отметила, что экс-муж не приехал сказать об этом лично, а просто прислал СМС.

Также она пожаловалась, что на следующий день ей написала нынешняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая и предложила ей сделку относительно квартиры.

— У меня есть договоренность с Виктором Павликом, но не с другими особами, которые мне постоянно указывают, что мне делать, и как жить. Нет никакой войны, выяснения отношений — понимаю, что я им очень мешаю. Я понимаю, что нет у меня другого выхода, как согласится на их условия. Но оскорблять меня, ехидничать, после того, как свели сына в могилу — это уже сверх хамства! — добавила Лариса Созаева.

Кроме того, она опубликовала якобы полный текст сообщения от Екатерины Репяховой.

Брак Созаевой и Павлика

Лариса Созаева — третья жена украинского певца Виктора Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел Павлик. В 2018 году у юноши диагностировали онкологическое заболевание. В августе 2020 года в 21-летнем возрасте юноша скончался.

Сейчас Виктор Павле в браке с концертным директором Екатериной Репяховой. Жена моложе артиста на 29 лет. В 2021 году у пары родился ребенок.