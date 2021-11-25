Жена народного артиста Украины Екатерина Репяхова заявила, что ее хотят уничтожить. Речь идет о ее блогерской деятельности, труде, репутации и вложении в десятки тысяч долларов.

Репяхова сказала, что у нее нет врагов и недоброжелателей, не считая одного человека.

— Не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман — не вор, — написала Екатерина в Instagram.

Она рассказала, что несколько дней подряд ее рекламодателей атакуют боты. Последствия этого Репяхова выложила в посте. Так, один из магазинов, который рекламировала Екатерина, потребовал обратно средства, заявив, что пострадали от наплыва поддельных аккаунтов.

Однако блогер подчеркнула, что многие ее поддержали, за что она благодарна.

— Сначала у меня была истерика, слезы, нервы, страх. Но я взяла себя в руки. Не инстаграмом единым. Этот случай — прекрасная возможможность создать свое дело за пределами Instagram. У меня есть много идей и возможностей…, — написала Екатерина.

Подписчики поддержали Репяхову, а некоторый и вовсе предположили, что недоброжелатель — экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева.

Ого! Неужели Ларисе все неймется? Катя, держитесь.

Не думаю, что это Лариса. Скорее — ее неадекватные подруги, которым нечего делать…

Рекламодатель, что не видит, что это бот? Причем тут Лариса к ним?

Все будет хорошо!

Им все вернется.

Почему вы постоянно упрекаете бывшую жену? Она вас вообще сейчас нигде не упоминает. То, что она вам такое желает — имеет полное право.

Катя, вы огромная умница! У вас все получится. — Пишут пользователи сети.

В октябре между Ларисой Созаевой и Виктором Павликов разгорелся скандал. Женщина заявила, что экс-супруг выгоняет ее из квартиры.

Лариса отметила, что певец не приехал сказать об этом лично, а просто прислал СМС. Также она пожаловалась, что на следующий день ей написала нынешняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая и предложила ей сделку относительно квартиры.