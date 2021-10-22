В США известный актер Алек Болдуин во время съемок вестерна Раст выстрелил в оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера ленты Джоэла Соузу.
Фильм снимали в штате Нью-Мексико возле города Санта-Фе.
Продюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно выстрелил в Галину Хатчинс. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза, который находится в критическом состоянии.
Журналист Тесса Ментус опубликовала фото со съемок на ранчо. По ее словам, причиной несчастного случая стала осечка оружия.
#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:
“There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.” (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G
— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021
Трагедия произошла во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.
— Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет. Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел, — сообщили в полиции.
Погибшая оператор Галина Хатчинс была родом из Украины
Оператор-постановщик жила и училась в Украине. На момент гибели ей было 42 года.
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Раненую женщину отправили в больницу на вертолете, однако она умерла. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.
На сайте Галины Хатчинс сообщают, что она родилась и выросла в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом.
Галина закончила Киевский государственный университет по специальности международная журналистика, а затем работала над документальными фильмами в Великобритании.
Впоследствии она получила образование в области кинематографии в США, где и сделала успешную карьеру оператора.
Ее называли одной из восходящих звезд американского кинематографа.
Галина Хатчинс снимала ленту о супергерое Макс Фист и фильм ужасов Дорогуша.
Фильм Болдуина
По информации СМИ, Болдуин играет в картине Раст популярного преступника Харланда Раста.
По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и приговаривают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.
Источник: The Hollywood Reporter