В США известный актер Алек Болдуин во время съемок вестерна Раст выстрелил в оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера ленты Джоэла Соузу.

Фильм снимали в штате Нью-Мексико возле города Санта-Фе.

Продюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно выстрелил в Галину Хатчинс. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза, который находится в критическом состоянии.

Журналист Тесса Ментус опубликовала фото со съемок на ранчо. По ее словам, причиной несчастного случая стала осечка оружия.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

“There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.” (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Трагедия произошла во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

— Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет. Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел, — сообщили в полиции.

Погибшая оператор Галина Хатчинс была родом из Украины

Оператор-постановщик жила и училась в Украине. На момент гибели ей было 42 года.

View this post on Instagram A post shared by Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Раненую женщину отправили в больницу на вертолете, однако она умерла. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.

На сайте Галины Хатчинс сообщают, что она родилась и выросла в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом.

Галина закончила Киевский государственный университет по специальности международная журналистика, а затем работала над документальными фильмами в Великобритании.

Впоследствии она получила образование в области кинематографии в США, где и сделала успешную карьеру оператора.

Ее называли одной из восходящих звезд американского кинематографа.

Галина Хатчинс снимала ленту о супергерое Макс Фист и фильм ужасов Дорогуша.

Фильм Болдуина

По информации СМИ, Болдуин играет в картине Раст популярного преступника Харланда Раста.

По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и приговаривают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

Источник: The Hollywood Reporter