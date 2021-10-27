Недавно ведь мир всколыхнула трагическая новость о смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. В США во время съемок вестерна Ржавщина актер Алек Болдуин случайно выстрелил в женщину, а также тяжело ранил режиссера ленты Джоэла Соузу.

С помощью показаний очевидцев, отчетов следователей и записи звонка в службу 911 журналистам-расследователям удалось возобновить события до и после выстрела Алека Болдуина.

Как разворачивались события в тот роковой день – читайте дальше в материале.

Неожиданный выстрел

Съемки вестерна Ржавщина проходили в четверг, 21 октября, на ранчо Bonanza Creek Ranch, расположенном недалеко от Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В фильме Алек Болдуин играл старого преступника, скрывающегося от власти вместе со своим 13-летним внуком.

Актеры и члены съемочной группы приступили к репетиции сцены в деревянной церкви. Впоследствии они прервались на обед, а затем снова вернулись на съемочную площадку.

В деревянной церкви вместе с Болдуином находились оператор Галина Хатчинс и еще несколько членов съемочной команды. Помощник режиссера Дэйв Холлс достал оружие из тележки для реквизита и крикнул: “Холодное оружие”, отмечая, что оно не заряжено.

Он передал его Алеку Болдвину, сидевшему в церкви на скамье лицом к камере и съемочной группе. В этой сцене актер должен был направить оружие на камеру, что он и сделал.

Вдруг случился выстрел и все услышали “звук, похожий на удар хлыстом, а затем на громкий хлопок”. Галина Хатчинс упала на пол, держась за живот и сказала, что не чувствует ног.

А стоящий рядом с ней режиссер Джоэл Соуза заметил кровь на своем плече. Затем на съемочной площадке воцарился хаос.

Звонок в 911

После выстрела в церковь прибежали другие члены съемочной группы. Медик пытался остановить кровотечение Хатчинс, а остальные набирали 911.

В экстренную службу удалось дозвониться женщине, которая представилась ответственной за сценарий.

— Два человека были случайно застрелены во время съемок фильма из оружия. Нам немедленно нужна помощь. Ранены режиссеры и оператор, — сообщила она, согласно расшифровке записи телефонного разговора.

Оператор службы 911 уточнила, было ли оружие заряжено настоящей пулей. Но женщина не знала точного ответа на этот вопрос. Затем она начала проклинать неизвестного, кто отвечал за безопасность оружия на съемочной площадке.

В экстренную службу 911 поступил еще один звонок от неизвестного представителя съемочной группы. Диспетчер сообщила, что скорая помощь уже в пути.

Расследование и смерть Хатчинс

На место несчастного случая прибыли представители шерифа. Находившийся в шоковом состоянии Алек Болдуин свой загрязненный кровью костюм передал следователям.

В ходе осмотра места событий следователи обнаружили еще огнестрельное оружие (две единицы), пояс для оружия эпохи Дикого Запада и несколько боеприпасов. Пока остается непонятным, какими патронами было заряжено оружие.

Детективы выяснили, что эксперт по оружию Анна Гутьеррес-Рид положила в тележку для реквизита огнестрельное оружие в количестве трех единиц. Режиссер был уверен, что оружие было не заряжено и безопасно.

Галину Хатчинс доставили вертолетом в город Альбукерке, находящийся в 34 км от съемочной площадки. Там медики констатировали ее смерть. 48-летний Джоэл Соуза получил огнестрельное ранение правого плеча, но уже идет на поправку.

Съемки фильма Ржавчина приостановили до окончания расследования.