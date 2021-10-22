Я в шоке: Болдуин впервые прокомментировал инцидент на площадке фильма Ржавчина

Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках вестерна Ржавчина, в рамках которой он случайно застрелил 42-лентнего оператора украинского происхождения Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоела Соуза.

63-летний актер заявил, что находится в шоке после происшествия.

— Я сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как могла произойти эта трагедия, и поддерживаю связь с мужем Галины, оказывая поддержку ему и его семье. Мое сердце вместе с ними со всеми, — заявил Болдуин.

Напомним, ранее стало известно, что на съемках картины Ржавчина Болдуин застрелил Хатчинс во время стрельбы из пистолета, заряженного холостыми патронами.

Причиной трагедии стали проблемы, которые возникли с реквизитом. 42-летняя оператор получила тяжелое ранение и была на вертолете доставлена в больницу города Альбукерке, где и скончалась.

Кроме того, режиссер фильма был госпитализирован с ранением в ключицу.