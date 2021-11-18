Помощница режиссера по сценарию фильма Ржавщина Мэми Митчелл подала судебный иск против актера Алека Болдуина из-за того, что он застрелил украинку Галину Хатчинс.

Митчелл утверждает, что в сценарии не был прописан эпизод со стрельбой. В тот день камеры поставили так, чтобы снять лицо Алека Болдуина, его окровавленное плечо и то, как он тянется к кобуре, чтобы достать револьвер.

— В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия, – сказала Митчелл.

Женщина заявила, что получила “физические и эмоциональные” травмы после трагического инцидента. В момент выстрела Митчелл стояла рядом с Болдуином, и стала первой, кто вызвал полицию.

— Я снова и снова переживаю стрельбу и звук взрыва из пистолета. Эта жестокая трагедия лишила меня радости жизни. Я никогда не хочу, чтобы то, что произошло на нашей площадке, когда-нибудь случилось с кем-то, — сказала помощница режиссера.

По словам Митчелл, актер был обязан проверить пистолет или попросить оружейника это сделать. Болдуин и продюсеры фильма, имена которых фигурируют в иске, пока не давали комментариев.

Ранее судебный иск против Алека Болдуина и съемочной группы фильма Ржавщина подал светооператор и близкий друг погибшей Сергей Светной. Мужчина заявил, что пуля чуть не попала в него, поскольку он был возле Галины Хатчинс и держал ее на руках, когда она умирала.

Напомним, что трагический инцидент произошел 21 октября. Актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза на съемочной площадке. По данным актера, он не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.