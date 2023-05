В 2023 году на Евровидении от Азербайджана выступит дуэт TuralTuranX. Братья-близнецы Багмановы на сцене конкурса исполнят песню Tell Me More. Выступление можно будет оценить 11 мая во 2 полуфинале международного конкурса. TuralTuranX – Tell Me More: о чем песня, текст и перевод – читайте в материале.

Что известно о дуэте близнецов TuralTuranX

Турал и Туран Багмановы – братья-близнецы, родившиеся в городе Загатала в 2000 году. Любовь к музыке в TuralTuranX возникла еще в школе. Тогда молодые люди учились играть на фортепиано и на гитаре. Сейчас ребята работают уличными музыкантами, поэтому об начинающих артистах мало что известно.

Текст песни TuralTuranX – Tell Me More

Your call has been forwarded to an automatic voice message system

Please record your message

Ah, I don’t know where you are

Or what you’re up to

I kinda miss you girl right now

You know the old bass and stuff?

I want you to be here, with me

Just call me back when you get this message okay?

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel about us

Right now

I don’t know if I’m someone or someone is me

I’m running from fate I’m giving up my dream

And I’m carrying all the pain

All the sorrow that’s in vain

All the games you think I’m playing are my ways of staying sane

On this sad and lonely train

I shout it from the hills up high

I’ve nothing – only tears to cry

If I ever fall again like the way I did

I’ll die from the emotions I bottled up for years, baby

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel about us

Right now

I wanna buy a land a thousand miles away

From a city that I’ve never even chosen

I think the reason why is all because of people

Who treat you like a fool

And make you wonder for the reason

But now is the time I’m passing by the streets

And the places that we used to go to

We thought we’d be back pretty soon, but never did

This is between you and me, gets all than more.

Перевод песни TuralTuranX – Tell Me More

Ваш звонок был переадресован на автоответчик

Пожалуйста, запишите свое сообщение

Ах, я не знаю, где ты

Или что ты задумала

Я немного скучаю по тебе, девочка, прямо сейчас

Ну, знаешь, старые времена и все такое?

Я хочу, чтобы ты была здесь, со мной

Просто перезвони мне, когда получишь это сообщение, хорошо?

Расскажи мне больше обо мне, тебе, нас

Скажи мне, что ты любишь меня, детка

Больше, чем я заслуживаю,

И я просто хочу знать

Как ты относишься к нам

Прямо сейчас

Я не знаю, являюсь ли я кем-то или кто-то — это я

Я убегаю от судьбы и отказываюсь от своей мечты

Я несу в себе всю эту боль

И печаль, которая напрасна,

Все эти мои игры — это способы оставаться в здравом уме,

На этом одиноком и печальном пути.

Я кричу это с высоких холмов

У меня нет ничего – только слезы, которые нужно плакать,

Если я снова однажды влюблюсь, как раньше,

Я умру от эмоций, которые подавлял годами, детка

Расскажи мне больше обо мне, тебе, нас

Скажи мне, что ты любишь меня, детка

Больше, чем я заслуживаю,

И я просто хочу знать

Как ты относишься к нам

Прямо сейчас

Я хочу купить землю за тысячу миль отсюда,

От города, который я даже никогда не выбирал

Я думаю, это всё из-за людей,

Которые обращаются с тобой как с дураком

И заставляют тебя задаваться вопросом, почему.

Сейчас самое время, когда я прохожу по улицам,

И места, в которые мы раньше ходили,

Мы думали, что вернемся довольно скоро, но так и не вернулись

И расстояние между тобой и мной становится чертовски большим.

О чем песня Tell Me More

В интервью Eurovision Song Contest ребята рассказали, что Tell Me More – это та песня, которая требует легкого взмаха или легкого покачивания плечами. Песня описывает глубокие чувства и размышления человека, ищущего поддержку и любовь от своей второй половинки.

Фото — скрин с видео Eurovision Song Contest