В 2012 году миллионы телезрителей по всей Европе наблюдали за песенным конкурсом Евровидение, который проходил в Баку. Тогда от Украины уехала певица Гайтана, которая, несмотря на ее хорошее выступление и активных болельщиков в зале, завоевала 15 место.

Больше всего оваций и победу на конкурсе тогда получила певица Loreen, исполнившая песню Euphoria. Как Loreen от Швеции победила на Евровидении 2012 – читайте в материале.

Как выступила Loreen с песней Euphoria на Евровидении 2012

Трек Euphoria, с которым шведская певица Loreen победила на Евровидении в 2012 году, остается одним из популярнейших хитов конкурса за всю историю его существования. Кажется, триумфатор решила повторить свой успех – Loreen вернется на международную вокальную арену в Ливерпуле (Великобритания) в этом году.

Стоит отметить, что, кроме интересного звучания песни, в 2012 году Loreen покорила зрителей манерой исполнения, легкостью движений и необычной изюминкой – девушка исполняла победную песню босиком.

Loreen и песня Euphoria: какие баллы получила певица из Швеции

В ходе голосования на Евровидении в 2012 году Loreen набрала 372 балла. По результатам голосования, 2-е место заняла Россия (259 баллов), а 3-е – Сербия (214 баллов).

Всего в голосовании тогда приняли участие 42 страны-участника конкурса. Результаты голосования зависели в соотношении 50% на 50% от зрителей Евровидения и профессионального жюри конкурса.

Loreen на Евровидении-2012: которые в то время делали ставки букмекеры

В 2012 году в начале апреля наибольший шанс уехать домой с победой, по подсчетам ставок букмекеров, могли Loreen из Швеции с песней Euphoria и российский коллектив Бурановские бабушки с композицией Party for Everybody. Сербии же прочили третье место. Однако за несколько недель до начала финала букмекеры выделили одного победителя песенного конкурса – Loreen. Поэтому ставили болельщики именно на нее.

Сколько просмотров на песне Loreen-Euphoria на YouTube

На официальном канале Евровидения в YouTube певица Loreen набрала 53 млн просмотров. Это число за все 10 лет, пока песня находилась на платформе. Кроме этого, впечатляет и число комментариев – их там более 25 тыс. Для сравнения, выступление Verka Serduchka в 2007 году набрало за 16 лет на YouTube 45 млн просмотров. Однако на Сердючке комментариев больше – почти 34 тыс.

Loreen-Euphoria: текст песни

Why, why can’t this moment last forever more

Tonight, tonight eternity’s an open door

No, don’t ever stop doing the things you do

Don’t go in every breath I take I’m breathing you

Euphoria

Forever, ‘til the end of time

From now on, only you and I

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Euphoria

An everlasting piece of art

A beating love within my heart

We’re going u-u-u-u-u-u-up

We are here

We are alone in our own universe

We are free where everything’s aloud and love comes first

Forever and ever together we sail into infinity

We’re higher and higher and higher

We’re reaching for divinity

Euphoria

Forever, ‘til the end of time

From now on, only you and I

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Euphoria

An everlasting piece of art

A beating love within my heart

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Forever we sail into infinity

We’re higher we’re reaching for divinity

Euphoria

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Loreen-Euphoria: перевод песни

Почему, почему это не может длиться вечно?

Сегодня вечером, сегодня открываются двери вечности…

Нет! Никогда не прекращай делать то, что ты делаешь!

Не уходи! В каждом вдохе я дышу тобой!

Эйфория!

Навсегда, до конца времен!

С настоящего момента только ты и я! Мы взлетаем!

Эйфория!

Бессмертное произведение искусства!

Пульсирующая любовь в моем сердце!

Мы взлетаем!

Мы здесь, совсем одни в нашей вселенной!

Мы свободны, там, где все разрешено, и любовь важнее всего!

Вместе и навсегда, мы уплываем в бесконечность,

Мы выше, и выше, и выше, мы движемся к божественному!

Эйфория!

Навсегда, до конца времен!

С настоящего момента только ты и я! Мы взлетаем!

Эйфория!

Бессмертное произведение искусства!

Пульсирующая любовь в моем сердце!

Мы взлетаем!

Эйфория!

Loreen-Euphoria: о чем была песня

В интервью для GT певица сказала, что для нее эта песня – о свободе и ощущениях.

Я думаю, что я показала, что не боюсь ощущать. Песня и номер получились очень кинематографическими и драматическими. Это делает свою работу. Эта песня – о существовании. Когда ты так громко поешь, будто стоишь на вершине горы. Это еще и чувство воли, имеющее цель.

