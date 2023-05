У 2023 році на Євробаченні від Азербайджану виступить дует TuralTuranX. Брати-близнята Багманови на сцені конкурсу виконають пісню Tell Me More.

Виступ можна буде оцінити 11 травня, у 2-му півфіналі міжнародного конкурсу. TuralTuranX – Tell Me More: про що пісня, текст і переклад – читайте в матеріалі.

Що відомо про дует близнят TuralTuranX

Турал і Туран Багманови – брати-близнята, які народилися в місті Загатала у 2000 році. Тяжіння до музики у TuralTuranX виникло ще у школі. Тоді юнаки вчилися грати на фортепіано та на гітарі. Зараз хлопці працюють вуличними музикантами, тому про артистів-початківців мало що відомо.

Читайте: На Євробаченні 2023 Азербайджан представить TuralTuranX – що відомо про братів-близнят

Текст пісні TuralTuranX – Tell Me More

Your call has been forwarded to an automatic voice message system

Please record your message

Ah, I don’t know where you are

Or what you’re up to

I kinda miss you girl right now

You know the old bass and stuff?

I want you to be here, with me

Just call me back when you get this message okay?

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel about us

Right now

I don’t know if I’m someone or someone is me

I’m running from fate I’m giving up my dream

And I’m carrying all the pain

All the sorrow that’s in vain

All the games you think I’m playing are my ways of staying sane

On this sad and lonely train

I shout it from the hills up high

I’ve nothing – only tears to cry

If I ever fall again like the way I did

I’ll die from the emotions I bottled up for years, baby

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel about us

Right now

I wanna buy a land a thousand miles away

From a city that I’ve never even chosen

I think the reason why is all because of people

Who treat you like a fool

And make you wonder for the reason

But now is the time I’m passing by the streets

And the places that we used to go to

We thought we’d be back pretty soon, but never did

This is between you and me, gets all than more.

Переклад пісні TuralTuranX – Tell Me More

Ваш дзвінок було переадресовано на автовідповідач

Будь ласка, запишіть своє повідомлення

Ах, я не знаю, де ти

Або що ти задумала

Я трохи сумую за тобою, дівчинко, просто зараз

Ну, знаєш, старі часи й таке інше?

Я хочу, щоб ти була тут зі мною

Просто передзвони мені, коли отримаєш це повідомлення, гаразд?

Розкажи мені більше про мене, тобі, нас

Скажи мені, що ти любиш мене, дитинко

Більше, ніж я заслуговую,

І я просто хочу знати

Як ти ставишся до нас

Прямо зараз

Я не знаю, чи я є кимось, чи хтось – це я

Я тікаю від долі та відмовляюся від своєї мрії

Я несу в собі весь цей біль

І сум, який марний,

Всі ці мої ігри – це способи залишатися в здоровому глузді,

На цьому самотньому та сумному шляху.

Я кричу це з високих пагорбів

У мене немає нічого – тільки сльози, які треба плакати,

Якщо я знову якось закохаюся, як раніше,

Я помру від емоцій, які пригнічував роками, дитинко

Розкажи мені більше про мене, тобі, нас

Скажи мені, що ти любиш мене, дитинко

Більше, ніж я заслуговую,

І я просто хочу знати

Як ти ставишся до нас

Просто зараз

Я хочу купити землю за тисячу миль звідси,

Від міста, яке я навіть ніколи не вибирав

Я думаю, це все через людей,

Які поводяться з тобою як з дурнем

І змушують тебе запитувати, чому.

Зараз саме час, коли я проходжу вулицями,

І місця, в які ми раніше ходили,

Ми думали, що повернемося незабаром, але так і не повернулися

І відстань між тобою і мною стає страшенно великою.

Про що пісня Tell Me More

В інтерв’ю Eurovision Song Contest хлопці розповіли, що Tell Me More – це та пісня, яка вимагає легкого помаху або легкого похитування плечима. Пісня описує глибокі почуття й роздуми людини, яка шукає підтримку та любов від своєї другої половинки.

Фото – скрин із відео Eurovision Song Contest