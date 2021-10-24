В субботу вечером, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялось долгожданное возвращение на телевизионные экраны популярного шоу Україна має талант.

Премьера шоу талантов стала по-настоящему триумфальной: его посмотрели более 4,5 млн украинцев.

Таким образом, шоу Україна має талант опередило все развлекательные программы субботы, став безоговорочным лидером слота и лучшей программой дня: доля 17,6, рейтинг 5,0.

По просмотрам шоу Україна має талант опередило такие развлекательные программы, как Маска (премьера которого также состоялась накануне на телеканале Украина) и Маскарад (которое выходит вечером субботы на канале 1+1).

В этом году ведущим программы Україна має талант стал Григорий Решетник, а судьями – телеведущий, актер Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф-постановщик Евгений Кот.

Судей и зрителей в субботу вечером удивляли своими талантами 15 участников.

Возможность открывать шоу выпала 24-летнему Александру Гангуру из Бердичева. Акробатические трюки парня настолько поразили судей, что Ксения Мишина даже заявила, что влюбилась в талант Александра.

Кроме того, на сцене выступили звезда легендарного Цирка дю Солей Юлия Михайлова и Мисс Украина плюс-сайз 2019 года Инна Горячкивская.

Особенно судей тронуло выступление Натальи и Дениса, которые нарисовали картину светом и рассказали о Чернобыльской трагедии. Сергей Притула после этого номера нажал золотую кнопку: это означает, что участники автоматически попали в финал.

Как прошел первый выпуск шоу Україна має талант и кто еще из участников удивлял своими впечатляющими выступлениями – читайте в материале.