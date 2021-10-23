На сцене шоу Україна має талант выступила Мисс Украина плюс-сайз 2019 года Инна Горячковская.

26-летняя украинская модель с 15 размером груди зажгла на сцене цыганочку.

У меня был комплекс до 11 класса А потом я решила открыться и сделать это своей фишкой. Сейчас у меня самый большой бюст в Украине, — отметила Инна.

Она добавила, что очень любит танцевать, поэтому на сцене шоу решила показать цыганочку. Однако профессионально она этим никогда не занималась.

Инна стремится на своем опыте доказать всем девушкам, что не обязательно иметь фигуру 90/60/90, чтобы жить полноценной жизнью. Каждое тело по-своему замечательное, и его ни в коем случае не стоит стесняться. А людям надо тщательно обдумывать свои вопросы и замечания относительно фигуры других людей: ведь за этим могут стоять проблемы со здоровьем или генетические особенности.

После зажигательного танца Инны, Ксения Мишина отметила, что хореография у девушки была слабой, а затем передала слово профессионалу в этом жанре Жени Коту. Однако хореографу было сложно что-то сказать, пока его перебивал Сергей Притула, которого захватили движения девушки.

Ведущий просто не сдерживал эмоций, от увиденного, а также искренне выражал свое восхищение участницей.

— Господь подарил вам большое сокровище, которое вы несете в люди. И за то, что даете людям эту радость, а кто я такой, чтобы пойти против его воли. Я говорю вам Да! — подытожил Притула.

В результате Инна получила Да от Сергея Притулы, а также два Нет от других судей.

— Я просто люблю танцевать. Я пришла, чтобы в очередной раз доказать женщинам, имеющим формы, что стоит расти, развиваться. Не нужно надевать балахоны и закрываться в себе, — убеждает Горячковская.

Україна має талант

23 октября состоялась главная премьера этой осени – возвращение легендарного шоу Україна має талант. Судья шоу выступают ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.