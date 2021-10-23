На телеканале СТБ 23 октября отгремела премьера легендарного шоу Україна має талант. Судьями в этом сезоне стали ведущий Сергей Пртула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Открывал шоу Александр Гангур из Бердичева. 24-летний парень показывал акробатику с колесом Сира.

Начинал заниматься он без тренера, однако спустя несколько лет стал настоящим профессионалом, выступающим за границей. Когда ему было лишь 18 лет он уехал на свою первую серьезную работу в Турцию.

К своим 24 годам Саша объездил пол-Европы и работал с известными украинскими артистами.

Также на сцену Україна має талант вышла пара маленьких воздушных гимнастов Валеры и Оли. Однако ребята показали серьезный уровень, так что даже взрослым гимнастам будет сложно с ними соревноваться. Невероятные трюки они показывали под трогательный хит Билли Айлиш.

На сцене шоу появилась и Юля Михайлова, которая выступала в труппе самого известного шоу в мире Цирка дю Соле. Девушка показала гимнастические трюх в стиле бурлеска. Поэтому номер иногда выглядел довольно пикантно. Тут достаточно обратить внимание на реакцию судей на этот танец.

Пожалуй одним из самых трогательных моментов было выступление Натальи и Дениса, которые рисуют картины светом. Они рассказали о Чернобыльской трагедии так, что сдержать слезы никому не удалось. Сквозь слезы, Сергей Притула отметил, что ему сложно говорить. Он лишь добавил, что пара в финале и нажал золотую кнопку! Этот жест позволяет автоматически участнику попасть в финал. Каждый из судей имеет только одну возможность в течение сезона нажать золотую кнопку.

На сцене шоу Україна має талант выступила Мисс Украина плюс-сайз 2019 года Инна Горячковская. 26-летняя украинская модель с 15 размером груди зажгла на сцене цыганочку.

Удивил судей и квартет Drum Force, который играет на барабанах и трубах. Однако особенно много внимания получил самый молодой участник коллектива — 2-летний Всеволод.

На создание своего уникального трубофона они потратили все лето, а детали для него искали на заводе, который производит канализационные и водосточные трубы.

Приз за самый большой диссонанс в этот вечер забирает звезда TikTok Максим Ткачев. Сначала судьи посмотрели его ролики в соцсети и вынесли приговор: Дичь.

У меня все персонажи глупые. В общем, именно такой контент любят зрители TikTok, — отметил Максим.

Однако, когда он спел академическим вокалом, у судей просто отвисли челюсти, а Ксения Мишина даже не смогла сдержать слез.

Более того, блогер научился так петь в церкви.