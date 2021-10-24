У суботу ввечері, 23 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбулося довгоочікуване повернення на телевізійні екрани популярного шоу Україна має талант.

Прем’єра шоу талантів стала по-справжньому тріумфальною: його переглянули понад 4,5 млн українців.

Відтак, шоу Україна має талант випередило всі розважальні програми суботи, ставши беззаперечним лідером слоту та найкращою програмою дня: частка 17,6, рейтинг 5,0.

За переглядами шоу Україна має талант випередило такі розважальні програми, як Маска (прем’єра якого також відбулася напередодні на телеканалі Україна) та Маскарад (яке виходить увечері суботи на каналі 1+1).

Цього року ведучим програми Україна має талант став Григорій Решетник, а суддями – телеведучий, актор Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф-постановник Євген Кот.

Суддів та глядачів у суботу ввечері дивували своїми талантами 15 учасників.

Можливість відкривати шоу випала 24-річному Олександру Гангуру з Бердичіва. Акробатичні трюки хлопця настільки вразили суддів, що Ксенія Мішина навіть заявила, що закохалася у талант Олександра.

Крім того, на сцені виступили зірка легендарного Цирку дю Солей Юлія Михайлова та Міс України плюс-сайз 2019 року Інна Горячківська.

Особливо суддів зворушив виступ Наталії та Дениса, які намалювали картину світлом та розповіли про Чорнобильську трагедію. Сергій Притула після цього номера натиснув золоту кнопку: це означає, що учасники автоматично потрапили до фіналу.

Як минув перший випуск шоу Україна має талант та хто ще з учасників дивував своїми вражаючими виступами – читайте в матеріалі.