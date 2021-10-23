На сцене шоу Україна має талант выступила звезда легендарного Цирка дю Солей Юля Михайлова.

Девушка с 7 лет занимается гимнастикой. За свою карьеру она успела 10 лет отработать в Цирке дю Солей. Более того, гимнастка даже выступала перед королевской семьей Великобритании.

Юля поделилась, что после ее выступления с комплиментами к ней подходил, в частности принц Гарри.

На шоу Україна має талант она показала номер в стиле бурлеск. Сексуальность, трюки и харизма девушки просто свели с ума как судей, так и зрителей.

Сразу после ее выступления судьи вместе воскликнули: Как это сексуально.

Единственный, кому пришлось немного краснеть, был Сергей Притула, ведь в тот момент за его спиной сидели сын и крестник.

— Юля — крутой профессионал и сильная артистка этого жанра! Она работает в самых крутых цирках и шоу всего мира. А начинала свою карьеру в том же учебном заведении, что и я. Поэтому я знаю ее еще с учебы в институте. Ее номер на Україна має талант — очень высокого уровня, выполненный технически и в уникальной подаче артистки, — отметил Женя Кот.

Україна має талант

23 октября состоялась главная премьера этой осени – возвращение легендарного шоу Україна має талант. Судья шоу выступают ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.