Судья шоу Україна має талант и актриса Ксения Мишина призналась в любви одному из участников проекта.

24-летнему Александру Гангуру из Бердичива выпала возможность открывать шоу Україна має талант для зрителей. Парень показывал акробатические трюки на колесе Сира.

Акробатические элементы он начинал изучать без тренера, просто по видео из интернета. И вскоре стал востребованным артистом во многих уголках мира. Через полгода его пригласили на контракт в Турцию, уже в 18 лет он уехал на свою первую серьезную работу. К своим 24 годам Саша объездил пол-Европы и работал с известными украинскими артистами. Также знаком с одним из судей проекта ― Женей Котом.

Несмотря на то, что Саша самоучка, его номер покорил как зрителей, так и судей. Более того, первое, что сказала Ксения Мишина это было “признание в любви”.

— Я хочу вам признаться в любви, — выкрикнула Мишина.

Буквально сразу ей парировал ведущий шоу Україна має талант.

— Мишина часто влюбляется Саш, — отметил Григорий Решетник.

Однако Ксения сразу исправилась, отметила, что влюбилась в талант Александра.

Еще в прошлом году Ксения Мишина была главной героине реалити Холостячка. В финале проекта она выбрала сценариста и ведущего Александра Эллерта. Ведущим Холостяки был все тот же Григорий Решетник.

Україна має талант

23 октября состоялась главная премьера этой осени – возвращение легендарного шоу Україна має талант. Судья шоу выступают ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.