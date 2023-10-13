Конфликт между артистом Виталием Козловским и музыкальным продюсером Игорем Кондратюком тянется уже годами. Но сейчас он снова набирает обороты, а потому украинцы внимательно следят и ждут комментариев от каждой из сторон.

Факты ICTV решили собрать все, что известно о скандале между Козловским и Кондратюком. С чего начался конфликт и почему до сих пор его не решили — в материале.

Когда и с чего начался конфликт Козловского и Кондратюка

До 2012 года Игорь Кондратюк был продюсером артиста. Певец сам принял решение расторгнуть контракт, заявив, что заработки очень малы. После Козловский исполнял на концертах свои песни, несмотря на то, что право на них принадлежит продюсеру.

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Именно тогда Кондратюк подал на экс-подопечного в суд за нарушение авторских прав. Игорь потребовал компенсации и запретил Козловскому петь все те песни, что он исполнял на протяжении многих лет их сотрудничества.

Суды Кондратюк выиграл. В 2022 году Козловский говорил, что должен выплатить продюсеру $300 тыс.

Судя по всему, исполнитель ничего не выплачивал экс-продюсеру все эти годы. Но в 2023-м стал военным, что означает официальное трудоустройство, а потому с него начали взыскивать часть зарплаты.

Козловский выплачивает долг Кондратюку с военной зарплаты

Новый этап в скандале между артистом и экс-продюсером — Козловский выплачивает долг Кондратюку с военной зарплаты. Рассказал об этом продюсер Вадим Лисица, но без подробностей.

Многим ситуация показалась абсурдной, а потому одни стали осуждать Кондратюка, что нельзя у военного забирать деньги, другие — критиковать Козловского, что нужно отдавать долги.

К слову, уже во время службы артиста Кондратюк сказал, что не собирается прощать Козловского. Объяснил он это тем, что нужно исполнять предписания суда.

Что говорит о долге Кондратюку Козловский

Сам Виталий говорит, что у него остался долг в 2 млн грн.

— Воинская часть отчисляет от моего денежного обеспечения (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет. К Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание на время прохождения военной службы. Ответ был таков, что пребывание на службе не мешает продолжить взыскание. Вот и все, — поделился Козловский.

Также он сказал, что не нуждается в жалости и выполнит то, что приписано судом.

Стоит отметить, что немало звезд выразили Козловскому свою поддержку.

Я просто в шоке. Наверное, Кондратюка война ничему не научила… Какой-то сюр и позор, — пишет актриса Наталка Денисенко.

Может, он тебе ее обратно задонатит как поддержку украинских военных? На самом деле это позорная ситуация. Я на твоей стороне, — написал ведущий Анатолий Анатолич.

Наконец эту историю, которую ты так долго не хотел обнародовать, услышит Украина. И очередной кенселинг произойдет с тем человеком, который искренне этого заслуживает! Позор Игорю Кондратюку! У вас еще есть немного времени, чтобы извиниться и простить долги. Иначе люди не простят вам и не забудут, — пишет блогер Алина Шаманская.

Какой п**дец, — кратко написала певица Оля Цибульская.

Какая жесть, — написала певица Миша Романова.

Что говорит Кондратюк о долге Козловского

Сам Игорь Кондратюк в течение продолжительного времени сохранял молчание в этом вопросе. В разговоре с Фактами ICTV он говорил, что не желает ничего комментировать по поводу Козловского. Но после заявления певца все же решил ответить Козловскому на обвинения во взыскании зарплаты.

Продюсер рассказал, что исполнительная служба списывает в его пользу только 1/5 зарплаты Виталия.

— За 2019 год Козловский уплатил 0,00 грн, 2020 год — 0,00 грн, 2021 год — 28 627,11 грн, 2022 год — 4 981,22 грн и 2023 год — 9 194,96 грн. Пока что в целом аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал. Информация о судах открыта и есть в Реестре судебных решений и в Реестре должников, — подчеркнул Кондратюк.

Он также отметил, что взыскания делаются по закону, а слова о том, что он забирает у экс-подопечного львиную долю заработной платы — слишком громкие. И если Козловский ничего не получает на руки, то это означает лишь то, что должен кому-то еще.

Кроме того, обратился Кондратюк и к Козловскому лично, назвав его неуком.

— Твою зарплату забирает исполнительная служба, неук. За то, что ты рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судовые долги ранее, — подчеркнул Игорь.

Чем закончится конфликт — пока что неясно. Но очевидно одно: Игорь Кондратюк не собирается отказываться от выплат, которые Козловский должен ему по закону и не выплачивал ранее — до того, как стал военным.

Фото: Игорь Кондратюк, Виталий Козловский