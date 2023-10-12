Певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, прояснил ситуацию с долгом продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что суды продолжаются более десяти лет. При этом он отметил, что не нарушал контракт и ушел от своего продюсера с нулевым долгом.

— Долги возникли уже после. Когда на концертах спел свои песни, эмоционально поддавшись призывам многотысячной публики, которая этих песен ждала. Права на них, как ни странно, принадлежали продюсеру, — рассказал Козловский в своем Instagram.

Договориться сторонам не удалось. Виталий говорит, что Игорь Кондратюк категорически отказывался от встреч. Следствием стали судебные иски за нарушение авторских прав.

— Уже 1 миллион гривен я заплатил. Потом полетели новые иски. Сейчас должен заплатить еще 2 миллиона. Сегодня воинская часть отчисляет от моего денежного обеспечения (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет, — разъяснил артист.

Певец добавил, что Кондратюку присылали письмо с просьбой приостановить взыскание на время, пока Виталий в армии. Однако получили отказ.

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— Я не собираюсь жаловаться, спекулировать статусом военного и говорить пафосные вещи о том, что мне должны забыть эти деньги. Сочувствия мне не надо, потому что история не об этом. Если суд постановил, что я их должен заплатить — я буду платить, — пообещал артист.

Виталий Козловский сообщил, что есть и другие истории, когда военным блокируют карточки и взимают средства. Он считает, что стоит внести изменения в законодательство, чтобы на время пока человек проходит военную службу, все принудительные отчисления замораживались. Это, считает Виталий, было бы справедливо и в отношении самих военнослужащих, и в отношении их семей.

Певец добавил, что сейчас приехал в Киев, потому что по приказу его перевели в другую часть.

Ранее о том, что Козловский возвращает деньги Кондратюку с военной зарплаты, рассказал продюсер Вадим Лисица.