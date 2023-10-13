Украинский продюсер Игорь Кондратюк ответил на обвинения, что якобы забирает у своего бывшего подопечного Виталия Козловского всю его военную зарплату.

На личной странице в Facebook он обнародовал пост, в котором заявил, что исполнительная служба списывает в его пользу только 1/5 часть зарплаты Виталия.

— С момента постановки Виталия Козловского на учет в одну из частей Нацгвардии в мою пользу, согласно исполнительного производства, взимается 1/5 часть его зарплаты. Взыскание делается по закону. В августе я получил 4 608,26 грн, в сентябре — 4 586,70 грн. Повторяю, это — 20% от нынешней зарплаты Виталия Козловского, — написал продюсер.

По словам Кондратюка, он не имеет права запретить исполнительной службе выполнять свою работу.

Сейчас смотрят

— Если с Виталия Козловского взимаются еще средства, и он почти ничего не получает на руки, то это банально означает, деньги с его зарплаты взимаются еще в чью-то пользу! Может он еще кому-то должен, или выплачивает кредит, и даже не знает этого. Так что, уважаемые собратья Виталия Козловского, я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть. Читайте законы! А они говорят: я не забираю, я возвращаю свое, — написал Кондратюк.

Также Кондратюк обнародовал информацию об общей ситуации долгов Козловского по всем судебным процессам:

— За 2019 год Козловский уплатил 0,00 грн; 2020 год — 0,00 грн; 2021 год — 28 627,11 грн; 2022 год — 4 981,22 грн; и 2023 год — 9 194,96 грн. Пока что в целом аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал. Информация о судах открыта, и есть в Реестре судебных решений, и в реестре должников, — добавил продюсер.

Ранее Виталий Козловский признался, что должен заплатить Игорю Кондратюку еще 2 млн грн долга по делу о нарушении авторских прав.

Сейчас военная часть отчисляет от его зарплаты процент и в пользу продюсера, и на штраф в госбюджет.

Певец добавил, что Кондратюку присылали письмо с просьбой приостановить взыскание на время, пока Виталий в армии. Однако получили отказ.

Фото: Игорь Кондратюк, Виталий Козловский