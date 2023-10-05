Часть военной зарплаты певца Виталия Козловского идет музыкального продюсеру Игорю Кондратюку. Об этом заявил Вадим Лисица.

В Facebook продюсер сообщил, что недавно встречался с Виталием, однако узнал об этом не от него.

— Львиную долю военной зарплаты, которую получает Виталик, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным, — отметил Лисица.

Он добавил, что сам был в подобной ситуации з экс-подопечным и понимает природу таких отношений, однако этот случай назвал зашкваром.

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В разговоре с Фактами ICTV команда Виталия Козловского сказала, что это действительно правда. Детали пообещали позже.

Также мы обратились за комментарием к Игорю Кондратюку, однако пока что ответа не получили.

О конфликте между артистом и продюсером известно давно, между ними были суды, которые исполнитель проиграл. Дело в том, что в 2012 году певец расторгнул контракт с Кондратюком, заявив, что зарабатывает очень мало.

Тогда Игорь подал на Виталия в суд, требуя компенсации и запретив ему петь все те песни, что он исполнял на протяжении 10 лет их сотрудничества. По словам Козловского, он должен продюсеру $300 тыс.

Кроме того, недавно Кондратюк сказал, почему не простит Козловского. По словам продюсера, Виталий должен выполнить то, что прописал суд. Говорит, есть люди, которые ему должны большие суммы, но у артиста якобы “не хватило мозгов” решить все по-человечески. Аннулировать решение суда Игорь не собирается.

Фото: Игорь Кондратюк, Виталий Козловский