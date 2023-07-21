Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему не простит певца Виталия Козловского, который сейчас пошел служить.

Между ними был конфликт, а также суды, которые по итогу Виталий проиграл. Сейчас он должен продюсеру деньги, однако ничего не выплачивает.

— Меня интересует только то, выполнит ли он по суду то, что ему приписано. Суды выиграны. Штрафы нужно платить… Это единственное, что меня интересует в Козловском, — отметил Кондратюк.

Добавляет, считает, что Виталий, как мужчина, должен заплатить свой долг. Несмотря на это, есть люди, которые должны Игорю намного больше, но, по его словам, Козловский не смог сделать все правильно.

— Видит Бог, некоторые из тех, кто побеждал в Шансе должны мне сейчас больше, чем Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов, сделать это по-человечески. Поэтому он и должен. Честно говоря, я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии… Он осознанно нарушал закон. Он за это был наказан судами. Причем очень легко, — сказал Кондратюк.

Напомним, в 2003 году Виталий Козловский победил в музыкальном телепроекте Шанс, после которого стал подопечным Игоря Кондратюка. В 2012-ом артист расторгнул контракт с продюсером, заявив, что зарабатывает очень мало.

Тогда Кондратюк подал на Виталия в суд, требуя компенсации и запретив ему петь все те песни, что он исполнял на протяжении 10 лет. По словам Козловского, он должен продюсеру $300 тыс.