Конфлікт між артистом Віталієм Козловським і музичним продюсером Ігорем Кондратюком тягнеться роками. Зараз він знову набирає обертів, а тому українці уважно стежать і чекають на коментарі від кожної зі сторін.

Факти ICTV вирішили зібрати все, що відомо про скандал між Козловським і Кондратюком. З чого почався конфлікт і чому досі його не вирішили – у матеріалі.

Коли і з чого почався конфлікт Козловського та Кондратюка

До 2012 року Ігор Кондратюк був продюсером артиста. Співак сам ухвалив рішення розірвати контракт, заявивши, що заробітки дуже малі. Після того Козловський виконував на концертах свої пісні, незважаючи на те, що право на них належить продюсеру.

Зараз дивляться

Саме тоді Кондратюк подав на експідопічного до суду за порушення авторських прав. Ігор зажадав компенсації і заборонив Козловському співати всі ті пісні, що він виконував протягом багатьох років їхньої співпраці.

Суди Кондратюк виграв. У 2022 році Козловський говорив, що має виплатити продюсеру $300 тис.

Судячи з усього, виконавець нічого не виплачував експродюсеру всі ці роки. Але у 2023-му став військовим, що означає офіційне працевлаштування, а тому з нього почали стягувати частину зарплати.

Козловський виплачує борг Кондратюку з військової зарплати

Новий етап у скандалі між артистом та експродюсером – Козловський виплачує борг Кондратюку з військової зарплати. Розповів про це продюсер Вадим Лисиця, але без подробиць.

Багатьом ситуація здалася абсурдною, а тому одні почали засуджувати Кондратюка, що не можна у військового забирати гроші, інші – критикувати Козловського, що потрібно віддавати борги.

До слова, вже під час служби артиста Кондратюк сказав, що не збирається прощати Козловського. Пояснив він це тим, що потрібно виконувати приписи суду.

Що говорить про борг Кондратюку Козловський

Сам Віталій каже, що у нього залишився борг у 2 млн грн.

– Військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф до держбюджету. До Кондратюка звернулися з листом із проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ось і все, – поділився Козловський.

Також він сказав, що не потребує жалю і виконає те, що приписано судом.

Варто зазначити, що чимало зірок висловили Козловському свою підтримку.

Я просто в шоці. Напевно, Кондратюка війна нічому не навчила… Якийсь сюр і ганьба, – пише акторка Наталка Денисенко.

Може, він тобі її назад задонатить як підтримку українських військових? Насправді це ганебна ситуація. Я на твоєму боці, – написав ведучий Анатолій Анатоліч.

Нарешті цю історію, яку ти так довго не хотів оприлюднювати, почує Україна. І черговий кенселінг станеться з тією людиною, яка щиро на це заслуговує! Ганьба Ігорю Кондратюку! У вас ще є трохи часу, щоб вибачитися і пробачити борги. Інакше люди не пробачать вам і не забудуть, – пише блогерка Аліна Шаманська.

Який п**дець, – коротко написала співачка Оля Цибульська.

Яка жесть, – написала співачка Міша Романова.

Що говорить Кондратюк про борг Козловського

Сам Ігор Кондратюк тривалий час зберігав мовчання щодо цього питання. У розмові з Фактами ICTV він говорив, що не бажає нічого коментувати з приводу Козловського. Але після заяви співака все ж вирішив відповісти Козловському на звинувачення у стягненні зарплати.

Продюсер розповів, що виконавча служба списує на його користь тільки 1/5 зарплати Віталія.

– За 2019 рік Козловський сплатив 0,00 грн, 2020 рік – 0,00 грн, 2021 рік – 28 627,11 грн, 2022 рік – 4 981,22 грн і 2023 рік – 9 194,96 грн. Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми, яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував. Інформація про суди відкрита і є в Реєстрі судових рішень та в Реєстрі боржників, – наголосив Кондратюк.

Він також зазначив, що стягнення робляться за законом, а слова про те, що він забирає в експідопічного левову частку заробітної плати – занадто гучні. І якщо Козловський нічого не отримує на руки, то це означає лише те, що винен комусь іще.

Крім того, звернувся Кондратюк і до Козловського особисто, назвавши його неуком.

– Твою зарплату забирає виконавча служба, неук. За те, що ти рецидивіст із порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше, – наголосив Ігор.

Чим закінчиться конфлікт – поки що не ясно. Але очевидно одне: Ігор Кондратюк не збирається відмовлятися від виплат, які Козловський винен йому за законом і не виплачував раніше – до того, як став військовим.

Фото: Ігор Кондратюк, Віталій Козловський