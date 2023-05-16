Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, за что Олег Винник подал на него в суд. Впрочем, спустя время певец забрал иск, поэтому сейчас эту историю можно озвучивать публично.

Так, когда-то к Кондратюку подошел Олег Винник, и заявил о желании попасть в программу Шанс. Шоумен позвал его спеть в Караоке на Майдане, чтобы услышать вокальные умения.

— Тогда он дал мне диск со своими выступлениями. Уже на самом шоу на Майдане я рассказал, что он работает в мюзиклах в Германии и от себя немного наврал, рассказав байку. На публику я заявил, что сказал ему написать песню Счастье, а уже позже приходить. Ну и сама песня с таким названием появилась спустя несколько лет, — заявил Кондратюк.

Тогда на Караоке на Майдане выиграл парень с репертуаром Винника, и зрители ему подпевали. Сам Игорь заявил, что тогда даже не знал, кто такой Олег.

— И я это рассказал, а затем мне адвокат сообщил об иске в суде на меня от Винника — за неправдивую информацию. Я смотрю, а у него концерт запланирован в Палаце Украины. Я понял, что это пиар, и нужно скандалить. Сказал адвокату готовить официальную заявку, а сам начал искать тот диск с его музыкой. Спустя время мне перезвонили, извинились, и сказали что, погорячились, — заявил Кондратюк.

Шоумен тогда ответил, что у него как раз был диск в руках, хотя это было не так. В суде все могло бы не так радостно для Кондратюка закончиться.

Напомним, что Олег выехал из страны на фоне полномасштабного вторжения — его друг рассказал, вернется ли Винник в Украину. Так, музыкант сейчас занимается творчеством и делает свой вклад в победу страны в войне с РФ.