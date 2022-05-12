Представитель Украины на Евровидении 2022, группа Kalush Orchestra выступила в Турине (Италия) на сцене Eurovillage.

Мероприятие состоялось в популярном общественном парке Parco del Valentino, расположенном вдоль западного берега реки По. Вход был бесплатным.

На сцене Kalush Orchestra исполнили конкурсную песню Stefania и сорвали овации еврофанов. В начале выступления солист коллектива Олег Псюк попросил поддерживать Украину во время полномасштабной войны.

Стоит отметить, что зрители пришли на мероприятие с флагами Украины и плакатами. В конце песни участники группы бросили зрителям розовые панамки.

Напомним, что группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения 2022. Согласно жеребьевке, музыканты выйдут на сцену в первой части финала, который состоится уже в субботу, 14 мая.

В первом полуфинале Kalush Orchestra завоевали приверженность европейской публики, поскольку весь зал аплодировал им стоя. На сцене зрители могли увидеть национальные орнаменты, подсветку в цветах флага Украины, а также черно-белые кадры женских рук и глаз на фоне как образ матери.

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022 – смотрите в нашем материале.