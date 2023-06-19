Концерт прокремлевского артиста Григория Лепса отменили в Казахстане. Это случилось на фоне массового недовольства после обещанных выплат военным РФ за уничтоженные танки Leopard.

Об этом заявил местный комплекс отдыха, где должен был состояться концерт артиста. Конкретных причин отмены мероприятия в заведении не назвали, но сотрудничество было отменено именно по их инициативе.

— Компания приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения, — заявили в Makao.

Сам Лепс пока никак не комментировал отмененный концерт.

Пользователи сети отреагировали на правильное решение со стороны казахов:

Очень верное решение, тем, кто за войну и ее пропаганду, нет места в нашей стране.

В следующий раз подумаете над тем, кого приглашать.

Не совершайте больше таких ошибок, z-артистам не место к Казахстане.

Одумались. Впредь проверяйте, кого зовете. Народ бдит.

Напомним, что недавно Лепс и Басков поддержали выплаты военным РФ за подбитые танки. К примеру, за уничтоженный Leopard 2 артисты обещают выдать по 1 млн рублей. Эту инициативу поддерживает Минобороны РФ, которое и спонсирует призыв к уничтожению бронированного транспорта. Лепс неоднократно поддерживал войну в Украине, как и оккупацию наших территорий.