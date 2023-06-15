Прокремлевские артисты Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить по 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard 2 и Abrams. Эту идею финансирует военное руководство — Минобороны России, чтобы замотивировать бойцов на фоне неудач на поле боя. Тем более, постоянное обсуждение контрнаступления от ВСУ сильно деморализируют противника.

По заявлению российских СМИ, слова Лепса и Баскова прозвучали на одной из конференций в Питере. Платить будут не только за уничтожение Leopard 2 и Abrams, но и за Leopard 1 — по 700 тыс. рублей.

— Это не только гражданская позиция наших солдат. Хотим, чтобы они знали — мы рядом с ними в их победах и успехах, — заявил Басков.

Путинист Лепс также решил вставить пару своих фраз, но сделал только хуже — он случайно назвал российскую армию советской. С его слов явно намекается на уровень подготовки солдат противника и отношения к жизням солдат.

— То, что мы можем сделать для нашей советской армии, нашей российской, простите, армии, мы будем делать от чистого сердца. Если можем петь — будем это делать. Если можем дать деньги — значит, будем их выдавать, — заявил Лепс.

Впрочем, кроме песен и громких слов артисты никак помогать не планируют, ведь даже деньги будут выдаваться не с их карманов.

Инициативу также поддержали и другие российские знаменитости — Юлия Барановская, Елена Север, Юрий Антонов, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская и Александр Иванов.

Украинские звезды уже отреагировали на заявления коллег из РФ. Ведущая Нателла Кирс заявила, что эти артисты стали амбассадорами терроризма.

Журналистка и ведущая Алина Доротюк добавила, что эти российские звезды поддерживают ежедневный террор и геноцид украинцев.

— И осознайте наконец все: культура — это один из рычагов политики! Очень крепких и мощных, — добавила Алина.

Напомним, что в феврале Канада ввела санкции против Баскова. Все из-за его прокремлевской позиции — он посещал российские войска на оккупированных украинских землях и выступал за полномасштабную войну в Украине.