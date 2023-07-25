В Турции отменили концерт певицы-предательницы Ани Лорак.

Так, Украинское сообщество в Турции вместе с Посольством Украины в Турецкой республике и Консульством Украины в Анталии смогло добиться отмены концерта исполнительницы, которая молчит о войне в родной стране и продолжает строить карьеру в РФ.

В Facebook консул Украины в городе Анталия Александр Воронин сообщил, что решение принял совет директоров холдинга Kilit Hospatality Group, в который входит сеть отелей Nirvana и концертный зал The Cosmos Theatre, в котором должна была выступить молчунья.

— После всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества, — написал Воронин.

Также он добавил, что владельцы холдинга поддерживают Украину, а потому не будут связываться с предательницей Ани Лорак.

Это уже не первый случай, когда певицу бойкотируют в разных странах. Еще в октябре Ани Лорак отменили концерты в Европе. Тогда всего должно было состояться восемь выступлений артистки в Германии и Чехии. Анонсируя их, она назвала себя самой титулованной украинской певицей.

Более того, в марте концерты Ани Лорак массово отменяли в России. Тогда ее в стране-агрессоре заподозрили в передаче средств для ВСУ, опираясь на слова артистки о любви к Украине и ее украинских корнях. Сама она это отрицает.