24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого украинца. Кто-то был вынужден покинуть свой дом, кто-то страну, кто-то заняться волонтерством, а кто-то — встать на защиту Украины.

Звезды украинского шоу-бизнеса — не исключение. Многие из них решили быть со своим народом в трудные времена и, рискуя жизнями, защищать его, записавшись в ряды ВСУ или ТрО.

Кто из звезд с началом полномасштабной войны встал на защиту Украины — далее в материале.

Сейчас смотрят

Даниэль Салем

Ведущий Даниэль Салем в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказывал, что решение вступить в ряды ВСУ было секундным. Говорит, все решил для себя сразу, как стали появляться первые новости 24 февраля.

Более того, были моменты, когда Даниэль едва не попрощался с жизнью на передовой. Однажды на него с побратимами пристреливался танк, им повезло, что они успели вовремя выйти из засады и сесть в машину, в которую уже попал осколок.

Немного позже Салем признался, что получил контузию — левое ухо больше не будет слышать. Однако несмотря ни на что, мужчина продолжил защищать свой народ, отказавшись от той привычной жизни, которая у него была раньше.

Группа Антитела

Решение стать в ряды ТрО Антитела приняли еще до начала полномасштабной войны. По словам лидера группы Тараса Тополи, участники коллектива понимали, что в случае войны Украина может выстоять только если будет тотальное гражданское сопротивление.

В конце августа Антитела завершили работу в зоне боевых действий. Их откомандировали с передовой, чтобы они могли принимать участие в важных художественных акциях за рубежом и в социальных работах, которые сейчас важны для государства.

Стоит отметить, что Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 батальона ТРО, однако теперь не будут выходить согласно боевым распоряжениям на передовую, где были стрелками-парамедиками эвакуационных экипажей.

Андрей Хливнюк

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк с первых дней вторжения стоит на защите Украины. В марте музыкант получил ранение в лицо, в результате обстрела их колоны.

Сейчас Андрей продолжает нести службу, а также ведет активную борьбу на культурном фронте, выступая с благотворительными концертами. Переглянути цей допис в Instagram Александр Положинский Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ еще до начала полномасштабной войны. Переглянути цей допис в Instagram Кроме того, что музыкант защищает нашу страну, он успевает радовать поклонников своим творчеством.

Коля Серга

Один из первых в шоу-бизнесе, кто взял в руки оружие. Практически сразу же певец записался в ряды ВСУ. Вместе с другими военными он также является участником Культурного десанта.

Так, например, Коля рассказывал о отлове коллаборантов в Одессе, о том, как выгоняли российских оккупантов из украинских городов, и то, как их встречали в Херсоне, который 11 ноября ВСУ освободили от захватчиков.

Александр Ярмак

Музыкант рассказывал, что воевать решил еще 24 февраля, но на службу смог попасть только на следующий день, с помощью знакомых. Сейчас артист в рядах ВСУ.

Изначально Ярмак был гранатометчиком, но после обучения стал аэроразведчиком — управляет не только летающими аппаратами, но и настраивает прицел.

Дмитрий Дикусар

Хореограф пополнил ряды ТрО 27 февраля. Тогда он сказал, что всех объединяет одна мысль — нужно защищать своих любимых людей и выгнать непрошеных “гостей” с нашей страны.

Дмитрий не так часто выходит на связь с подписчиками, очевидно — времени или возможности на это нет. Недавно Дикусар просил помощи для ВСУ, отметив, что только объединившись мы можем все пережить.

Конечно, это далеко не весь список звезд, которые встали на защиту нашей страны и взяли в руки оружие. Среди них также — рэпер Тамерлан, актер Юрий Ткач, участник 1 сезона Холостячки Илья Рыбальченко, актер Андрей Фединчик, журналист Михаил Шаманов, кинорежиссер Олег Сенцов, актер Павел Ли, фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец и многие другие. Некоторые из них уже, к сожалению, не вернутся домой.

Фото: Александр Положинский, Даниэль Салем, Дмитрий Дикусар