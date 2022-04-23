Украинский телеведущий Даниэль Салем в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, как решил вступить в ряды ВСУ, был ли у него ранее опыт службы в армии и выезжал ли он в зону боевых действий.

Также Даниэль признался, что сделает первым после победы.

— Мог ли ты предположить, что РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину? Какие были первые эмоции, когда узнал, что началась война?

— Честно, учитывая, что была неделя до этого, когда все обсуждали до 24 февраля — будет или не будет, я в голове у себя, конечно же, не хотел этого, как и любой другой украинец. Просто не хотел. И когда это началось все, первая мысль была — бл*ть.

— Просто не хотелось, да и до сих пор не хочется. Но сейчас это превратилось в огромную злость, в огромную ненависть за несправедливость, за эту жестокость. Я правда не понимаю – почему?

— Как ты принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины?

— Мне кажется, оно было секундное. У меня пролетело в голове все то, что Украина подарила мне: семью, украинку красавицу дочку, профессию, карьеру, можно так сказать. Вопрос даже не стоял ни секунды. Я сразу решил, как только вышли новости 24 февраля.

— В каких войсках ты сейчас служишь ?

— У меня есть две стороны службы. Я служу в подразделении полиции в городе-герое Одессе и в разведке на передовой. Уже с 26 февраля. На второй день войны я пошел в военкомат и на следующий день заступил на должность.

— Был ли у тебя ранее опыт службы в армии?

— К счастью, у меня есть боевой структурный военный опыт. Я служил в Ливане в свои молодые годы и думал, что мне никогда не придется надевать форму. Хотя мне это очень нравится, как и военная структура.

— Я думал, что тогда с армией все покончено и жизнь в Ливане для меня окончена, и я хочу вернуться на родину мамы в Украину, в Одессу. Никак не мог подумать, что это может произойти здесь.

— Ты выезжал в зону боевых действий? Что ты видел?

— Самое первое, что я хочу сказать, без иллюзий – это просто страшно. Не нужно думать, что там все хорошо. Там просто страшно.

— Пули летят над головой, спим сутками в окопах. То, что я увидел в глазах врага – это огромное непонимание. Зачем они здесь, для чего, что они тут делают. Ребята, с которыми я стоял рядом, невероятные супергерои – это именно те супергерои, только они носят форму ВСУ. В глазах видно страх и одновременно уверенность. Это круто. Два разных качества, которые если соединить, получишь победу.

— Когда я на передовой – у меня все становится воедино. И я ни о чем другом не думаю. Не позволяю думать о семье, о предыдущей жизни. Ты там, где сейчас должен быть и все. Это такое чувство, которое помогает вернуться. Там ужасно. Страшно, ужасно громко, и там сирена много что значит.

— Ожидал ли ты, что украинский народ сплотился и станет монолитом ради общей победы?

— Безумная гордость за наш рациональный ум. Те люди, которые не могут держать автомат в руках, пришли и сказали: Ребята, я не могу держать автомат, но я готов помогать. Я силен в этом. И он применяет свои навыки, силы и помогает Украине. Это на самом деле является доказательством того, что мы с огромным духом, мы с правдой, не врем сами себе, а также четко понимаем — кто мы такие и зачем здесь.

— Огромнейшая гордость за каждого: за медиков, логистов, артистов, волонтеров, журналистов, водителей, дворников, которые просто взялись и делают то, что они делают. И огромное спасибо нашему храброму президенту. Я считаю, что он огромный молодец. Он на самом деле крутой пацан! И за это я испытываю огромную гордость, и это прекрасно!

— Чего бы ты пожелал одесситам?

— Дай Бог, чтобы в Одессе было все спокойно. Чтобы не затронули наш прекрасный город. К сожалению, другие красивейшие города прям стерты практически, но, пожалуйста, одесситы, не игнорируйте сирену.

— Что первым сделаешь после победы?

— Честно? Не знаю. Я человек-интуиция, человек-чуйка. Я думаю, первое – однозначно мы все обнимемся с теми людьми, с которыми будем стоять рядом. Но если говорить про план или цель, то это, конечно же, увидеть дочку. Первым делом. Я сделаю все возможное, чтобы это быстро исполнить. Самолет, дельтаплан – все, что может быть. Я хочу ее обнять. Это для меня самое главное.

Фото: Даниэль Салем