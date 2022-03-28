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Ранили в лицо: Андрей Хлывнюк о самочувствии после обстрела

28 марта 2022, 14:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрій Хливнюк

Украинский музыкант и участник группы Бумбокс Андрей Хлывнюк рассказал о своем состоянии после ранения.

Артист обнародовал серию видео в Instagram-stories, в которых обратился к поклонникам, успокоив их, что ранение легкое.

— Действительно, меня ранили в лицо. Да, нашу колонну обстреляли, но это очень легкое ранение, — сказал Андрей.

Он призвал своих поклонников и друзей, которые спрашивают, чем сейчас можно помочь, пойти в госпитали.

— В ваших городах, где бы вы не были, существуют госпитали. В этих госпиталях и больницах лежат на самом деле сложные 300-е ребята — раненные. Пойдите в эти госпитали, — подчеркнул Хлывнюк.

Напомним, что Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение лица. В первые дни начала широкомасштабного вторжения России в Украину артист записался в тероборону Киева.

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Фото: Андрей Хлывнюк

Теги
Бумбокс , Війна в Україні
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