Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, как принял решение взять в руки оружие и какая ситуация во время службы запомнилась больше всего.

Также артист признался, как относится к украинским мужчинам-звездам, которые отсиживаются во время войны, и что сделает первым после победы Украины.

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— За время полномасштабной войны праздник День защитников и защитниц Украины приобрел новое значение для каждого из нас. Что сейчас для вас значит эта дата?

— Эта дата для меня прежде всего означает волю и независимость государства. Мы стоим несмотря ни на что, а это значит, что в Украине есть миллионы настоящих защитников и защитниц. Это значит, что наше государство не зря, означает, что для многих людей оно в сердце, в мозгах, и только с ним они связывают свое будущее.

Это значит, что народ, нация утверждается. День защитников и защитниц Украины — очередной повод напомнить себе, друг другу, близким, родным о том, что борьба продолжается, она еще не завершена.

Несмотря на то, что на острие этой борьбы стоят люди с оружием, которые прямо выполняют функцию защитников Украины, за их спинами есть люди в тылу, которые делают все, чтобы эти люди с оружием смогли выполнить свою боевую задачу. Вся страна работает, как один живой организм. Почему она так работает? Потому что эти миллионы людей — это клетки этой страны, организма, которые осознают себя украинцами.

И это несмотря на весь драматизм войны, на всю трагедию, это осознание и дух, который проснулся, это прекрасно. Давайте сегодня, 14 октября, его отпразднуем.

— Как приняли решение взять в руки оружие? В какой момент оно к вам пришло?

— Решение стать добровольцами сил ТрО Антитела приняли еще до начала полномасштабной войны. Оно было осознанным и правильным. Мы понимали, что в случае войны Украина может выстоять только если будет тотальное гражданское сопротивление.

Понимая то, что мы популярны, что на нас смотрят миллионы людей и прямо или косвенно наследуют нас, мы приняли это решение как граждане, мужчины и как популярные артисты, за которыми последовали потом, я уверен, сотни тысяч людей.

Ни минуты не пожалели об этом выборе и сделали много полезного за эти семь месяцев на передовой, и продолжаем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы Украина как можно скорее победила.

— Какая ситуация во время вашей службы запомнилась вам больше всего?

— Самая позитивная ситуация была в первые дни войны, когда несмотря на весь тот мрак, который происходил по всей стране — ракетные обстрелы и многочисленные взрывы на всей территории государства, мы видели километровые очереди людей в военкоматы, к местам, где комплектовались силы ТрО. Тот дух, который был между этими людьми — желание бороться, не сдаваться и во что бы то ни стало стоять за свое государство, это вдохновляло. Эти ощущения я запомню на всю жизнь.

Самым страшным был каждый обстрел, под который мы попадали, каждый раненый побратим, которого мы спасали, каждый погибший побратим, которого не спасли. Это все страшно.

Что-то одно выделять не хочется, но это реалии войны, к сожалению. Мы должны сквозь это пройти. Вся страна должна через это пройти — через забранные жизни, искалеченные судьбы, но мы обязательно победим.

— Чему научились на службе и что в вас как в человеке изменилось?

— На службе, кроме навыков по фактической медицине, которые мы однозначно улучшили, мы научились жить одним дней и делать максимум, осознавая то, что в любой момент ты можешь погибнуть. Война меняет психологически человека, и видимо, это уже зависит от характера и личности — к лучшему или к худшему.

Поскольку группа Антитела была тверда, крепка, морально-этична до начала войны, она не изменились, и война лишь усилила убеждение в том, что важнейшие ценности — не материальные.

Это ценности духовные, улыбок, любви, счастья близких и родных людей, на которые мы часто в суете, в быту, в тотальном жизненном марафоне не обращаем внимания. Это нужно делать, и очевидно, что надо жить каждым днем.

— Как на службе относятся к группе Антитела — так, как ко всем, или ощущается определенное преимущество?

— К группе Антитела в батальоне относятся равно. Абсолютно так, как ко всем остальным людям. Конечно, мы имеем довольно большое влияние на общество, и иногда ради помощи батальону мы используем это влияние и свою аудиторию, к которой обращаемся, но если говорить о выполнении боевых задач, то мы делали на передовой все то же самое, что делали люди, которые являются менее популярными среди народа.

Брали на себя ответственность и, как мне кажется, достойно выполняли свой общественный долг. Конечно, как мы его выполняли на самом деле, надо спросить у наших командиров, но поскольку они не жаловались, кажется, было все хорошо.

Отношение было одинаковым ко всем, все делали свое дело так, как умели, могли — самоотверженно. Весь наш отряд — это люди, которые пришли по доброй воле туда, и это, конечно, имеет значение.

— Как относитесь к украинским мужчинам-звездам, которые отсиживаются во время войны?

— Я никого не осуждаю, каждый поступает так, как считает нужным. Конечно, я делаю выводы, но несмотря на то, что многим сперва хочется обвинить тех, кто не взял в руки оружие, не пошел добровольцем на войну, в том, что они малодушные или еще что, я не считаю, что это правильно.

Каждый должен делать что-то на своем месте, даже если мужчина, парень, дедушка, отец не пошли на передовую, но делали что-то в тылу, какую-то пользу — самоотверженно, отчаянно, тратя максимум сил, давая хороший результат, это также хорошо, потому что страна и государство — это механизм, в котором каждый человек — маленький организм, который на своем месте.

Исходя из своих морально-психологических качеств, исходя из своих черт характера и прочее, часто то, что я видел — не каждый человек может быть на передовой и под обстрелами. Порой это вызывает панику, страх. Люди не приносят пользы, а лишь вредят.

Анализировать надо в каждом случае — почему тот или иной на передовой, а кто-то нет.

— Какой видите победу Украины? И что сделаете самым первым после нее?

— Победу вижу быстрой и очень хочу, чтобы она была именно такой. Конечно, возвращаясь к реальности, думаю, что победа будет на поле боя, в сопротивлении больших дипломатических усилий.

Уверен, что Украина вернет суверенитет со всеми своими территориями, что мы получим репарации, что Россия будет побеждена, и очень хочу, чтобы она была уничтожена как государство. Что там будет на том месте, меня мало интересует, но этот режим должен быть уничтожен.

После победы я с женой и детьми поеду отдыхать. Куда-то далеко и надолго.