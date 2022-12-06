24 лютого 2022 року змінилося життя кожного українця. Хтось був змушений залишити свій будинок, хтось країну, хтось зайнявся волонтерством, а хтось – став на захист України.

Зірки українського шоу-бізнесу – не виняток. Багато хто з них вирішив бути зі своїм народом у важкі часи і, ризикуючи життям, захищати його, записавшись до лав ЗСУ або ТрО.

Хто із зірок з початком повномасштабної війни став на захист України – далі в матеріалі.

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Даніель Салем

Ведучий Даніель Салем в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, що рішення вступити до лав ЗСУ було миттєвим. Каже, вирішив все для себе одразу, як почали з’являтися перші новини 24 лютого.

Ба більше, були моменти, коли Даніель ледь не попрощався з життям на передовій. Одного разу в нього з побратимами пристрілювався танк, їм пощастило, що вони встигли вчасно вискочити із засідки і сісти в машину, в яку вже влучив осколок.

Трохи згодом Салем зізнався, що дістав контузію – ліве вухо більше не чутиме. Однак попри все це чоловік продовжив захищати свій народ, відмовившись від того звичного життя, яке у нього було раніше.

Гурт Антитіла

Рішення стати до лав ТрО Антитіла ухвалили ще до початку повномасштабної війни. За словами лідера гурту Тараса Тополі, учасники колективу розуміли, що в разі війни Україна може вистояти тільки якщо буде тотальний громадянський спротив.

Наприкінці серпня Антитіла завершили роботу в зоні бойових дій. Їх відрядили з передової, щоб вони могли брати участь у важливих мистецьких акціях за кордоном і в соціальних роботах, які наразі важливі для держави.

Варто зазначити, що Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 батальйону ТрО, однак тепер не виходитимуть згідно з бойовими розпорядженнями на передову, де були стрільцями-парамедиками евакуаційних екіпажів.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк із перших днів вторгнення перебуває у лавах ТрО. У березні музикант зазнав поранення в обличчя внаслідок обстрілу їхньої колони.

Зараз Андрій продовжує нести службу, а також веде активну боротьбу на культурному фронті, виступаючи з благодійними концертами.

Олександр Положинський

Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ ще до початку повномасштабної війни.

Крім того, що музикант захищає нашу країну, він встигає радувати шанувальників своєю творчістю.

Коля Сєрга

Один із перших в шоу-бізнесі, хто взяв в руки зброю. Практично одразу ж співак записався до лав ЗСУ. Разом з іншими військовими він також є учасником Культурного десанту.

Так, наприклад, Коля розповідав про вилов колаборантів в Одесі, про те, як виганяли російських окупантів з українських міст, та про те, як їх зустрічали в Херсоні, який 11 листопада ЗСУ звільнили від загарбників.

Олександр Ярмак

Музикант розповідав, що воювати вирішив ще 24 лютого, але на службу зміг потрапити лише наступного дня, за допомогою знайомих. Наразі артист у лавах ЗСУ.

Спочатку Ярмак був гранатометником, але після навчання став аеророзвідником — керує не тільки літаючими апаратами, а й налаштовує приціл.

Дмитро Дікусар

Хореограф поповнив лави ТрО 27 лютого. Тоді він сказав, що всіх об’єднує спільна думка – потрібно захищати своїх людей і вигнати непрошених “гостей” з нашої країни.

Дмитро не так часто виходить на зв’язок з підписниками, очевидно – часу або можливості на це немає. Нещодавно Дікусар просив допомоги для ЗСУ, зазначивши, що тільки об’єднавшись ми можемо все пережити.

Звичайно, це далеко не весь список зірок, які стали на захист нашої країни і взяли в руки зброю, серед них також репер Тамерлан, актор Юрій Ткач, учасник 1 сезону Холостячки Ілля Рибальченко, актор Андрій Федінчик, журналіст Михайло Шаманов, кінорежисер Олег Сенцов, актор Павло Лі, фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), артист балету Національної оперети України Вадим Хлупьянец і багато інших. Деякі з них вже, на жаль, не повернуться додому.

Фото: Олександр Положинський, Даніель Салем, Дмитро Дікусар