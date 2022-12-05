5 декабря во всем мире отмечают День добровольцев во имя экономического и социального развития, проще говоря — День волонтера. С началом полномасштабной войны в Украине, каждый из нас по другому посмотрел на людей, которые всячески пытаются помочь другим, иногда даже рискуя своей жизнью.

Сейчас граждане нашей страны точно знают, кто такие волонтеры, и какую важную работу они делают. Кто-то из них собирает деньги на фронт, чтобы помочь защитникам, кто-то — на продукты, чтобы передать их нуждающимся, а кто-то занимается поиском лекарств, чтобы люди, которым они нужны, смогли принимать их дальше. Если вы волонтер — спасибо!

Всему миру Украина показывает, насколько она едина. Граждане нашей страны стоят бок о бок, защищая землю и свободу, каждый на своем фронте. После 24 февраля многие звезды украинского шоу-бизнеса отстранились от тех дел, которыми занимались ранее, и начали волонтерить. В этом материале мы расскажем вам о таких.

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Сергей Притула

Телеведущий Сергей Притула занимался волонтерством задолго до полномасштабного вторжения, однако сейчас каждый украинец знает, на что собирает средства шоумен, и после закрытия очередного сбора ожидает слова: Этот день настал…

Несмотря на всю успешность, которую Притула зарабатывал годами, от профессии он отошел и решил использовать популярность в полезных целям. Благодаря его фонду, мы все вместе собрали на спутник, рации, дроны, радиостанции, разнообразную оптику и многое другое.

Даша Астафьева

Успешная модель не выехала из Украины с началом полномасштабной войны, и даже не поменяла город, а осталась в Киеве, где первое время чистила картошку для воинов ВСУ. Так, она работала на военной кухне с другими девушками в качестве волонтера.

Также она помогает приютам для животных и пожилым людям.

Леся Никитюк

Телеведущая также не смогла бросить свой народ в беде. Практически в первые дни кровопролитной войны Леся сделала из школы в Хмельницком, ее родном городе, приют для переселенцев.

Сейчас он уже закрыт, поскольку нет такой сильной необходимости, однако за время существования Никитюк удалось разместить в помещении почти 3 тыс. переселенцев, 320 детей и 84 животных.

Также вместе со своей командой Леся собирала продуктовые наборы для нуждающихся.

Джамала

Певица от своей деятельности не отказалась и продолжила делать то, что умеет лучше всего — петь, выступая на благотворительных концертах.

Уже в апреле Джамале удалось собрать €90 млн помощи Украине. Также она продала на аукционе платье, в котором выступала на Евровидении 2017.

Собирала средства для нашей страны артистка и с помощью шоу — она участвовала в польских Танцах со звездами.

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина, помимо того, что регулярно обращается к россиянам, помогает своей стране в тяжелое время как может. В частности, свой благотворительный фонд Маша во время военных действий перепрофилировала в сторону закупки медикаментов, еды и других гуманитарных потребностей женщинам, детям и пожилым людям.

Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы практически сразу записался в ряды ВСУ и начал ездить по Украине с волонтерской миссией. Он не только посещает военнослужащих на фронте, но и выступает для них, тем самым — поддерживая их моральное состояние.

Также музыкант выступает для волонтеров и мирных граждан, и собирает средства для помощи детям, пострадавшим от войны.

Кроме того, артист развозил гуманитарную помощь. Сейчас вместе с коллективом Вакарчук в благотворительном туре.

Конечно, это далеко не все звезды, которые помогают родной стране во время войны с РФ. Их список большой, как и вклад — Дмитрий Монатик, Alyona Alyona, Сергей Жадан, Тина Кароль, Андрей Данилко, Макс Чмерковский, Злата Огневич, Евгений Клопотенко, Ирина Федишин, Ада Роговцева, Антитела и многие другие.

Помогают Украине и всемирно известные селебрити, которые также занимаются волонтерством.