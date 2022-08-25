Группа Антитела завершила работу в зоне боевых действий. Фронтмена Тараса Тополю и других участников коллектива откомандировали с передовой.

В Instagram Антитела заявили, что возвращаются к творчеству.

— Распоряжением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Антитела откомандированы в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковской области. Музыканты уже приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, на очереди важные художественные акции за рубежом и социальная работа, особенно важная в это время для государства, — говорится в аккаунте группы.

Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 батальона ТРО, однако теперь не будут выходить согласно боевым распоряжениям на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей.

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В рамках собственного благотворительного фонда Антитела сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130 батальона, поддержке детей погибших собратьев, аэроразработке.

Напомним, участники группы Антитела еще до боевых действий в Украине вступили в ряды территориальной обороны. В первые дни полномасштабной войны музыканты служили в Киеве, затем были перенаправлены в Харьков.

Фото: Антитела