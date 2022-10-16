Хореограф Дмитрий Дикусар, который с начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, вышел на связь с подписчиками и попросил о помощи.

В Instagram танцор обнародовал свое фото в военной форме, под которым отметил, что знает, как устали украинцы, и понимает, какую переоценку ценностей прошел каждый из нас. Но только вместе и объединившись мы можем все пережить.

— Все, что лежит перед тобой на ладонях жизни, оказалось там не случайно. Не сомневайся в этом. Если перед тобой “блюдо жизни”, которое тебе не нравится, съешь его, чтобы выяснить, что это такое и почему оно здесь появилось. Затем двигайся дальше… Именно вместе мы сможем переварить это ужасное “блюдо жизни” и освободить место для чего-то нового, — написал Дикусар.

Хореограф сказал, что им с побратимами сейчас срочно нужно как можно больше раций, поскольку от качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь.

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— Если у кого-то есть возможность помочь с поиском раций DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них средства, я буду благодарен за 10 грн и репост. Пусть вас Бог бережет, но и вы себя берегите! Обнял! Все будет Украина, — подытожил Дмитрий.

Фото: Дмитрий Дикусар