Украинская певица Roxolana выпустила свою первую англоязычную песню Girlzzz, к которой презентовала лирическое видео. Музыкальную композицию исполнительница подала для участия в национальном отборе конкурса Евровидение 2022 от Украины.

По словам певицы, песню Girlzzz она написала вначале осени, однако только сейчас нашла нужное звучание — экспериментировала с аранжировкой.

В этой композиции Roxolana продолжает тему своего дебютного альбома Ukraine Is — сочетает традиции и современность. Так, один из куплетов Girlzzz написан на украинском языке. На его создание певицу вдохновила народная песня Летіла зозуля.

Поклонники Roxolana оценили ее новую работу, отметив необычное звучание.

Очень интересное звучание, легко слушается, сразу хочется танцевать.

Это однозначно будет среди моих фаворитов отбора этого года.

С легкостью могу увидеть как эта песня представляет нас на Евровидении 2022!

Не знаю, будет ли эта песня в финальной восьмерке, но честно…. На повторе, что-то в ней есть.

Очень понравился трек, это не просто обычный проходной трек — это хит!

Как по мне, песня достойна финала.

Мне песня понравилась. Нравится, что есть украинские мотивы, — пишут в комментариях к видео.

17 января стали известны участники, которые попали в лонг-лист нацотбора на Евровидения 2022. Среди музыкантов Roxolana, Alina Pash, Kalush Orchestra, SOWA, Wellboy и другие. Всего 27 участников.

Кто пройдет в финал нацотбора станет известно на следующей неделе. Сам финал состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый.