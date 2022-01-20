Украинская певица Roxolana выпустила свою первую англоязычную песню Girlzzz, к которой презентовала лирическое видео. Музыкальную композицию исполнительница подала для участия в национальном отборе конкурса Евровидение 2022 от Украины.
По словам певицы, песню Girlzzz она написала вначале осени, однако только сейчас нашла нужное звучание — экспериментировала с аранжировкой.
В этой композиции Roxolana продолжает тему своего дебютного альбома Ukraine Is — сочетает традиции и современность. Так, один из куплетов Girlzzz написан на украинском языке. На его создание певицу вдохновила народная песня Летіла зозуля.
Поклонники Roxolana оценили ее новую работу, отметив необычное звучание.
- Очень интересное звучание, легко слушается, сразу хочется танцевать.
- Это однозначно будет среди моих фаворитов отбора этого года.
- С легкостью могу увидеть как эта песня представляет нас на Евровидении 2022!
- Не знаю, будет ли эта песня в финальной восьмерке, но честно…. На повторе, что-то в ней есть.
- Очень понравился трек, это не просто обычный проходной трек — это хит!
- Как по мне, песня достойна финала.
- Мне песня понравилась. Нравится, что есть украинские мотивы, — пишут в комментариях к видео.
17 января стали известны участники, которые попали в лонг-лист нацотбора на Евровидения 2022. Среди музыкантов Roxolana, Alina Pash, Kalush Orchestra, SOWA, Wellboy и другие. Всего 27 участников.
Кто пройдет в финал нацотбора станет известно на следующей неделе. Сам финал состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый.