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Сочетание традиций и современности: песня Roxolana для отбора на Евровидение

20 января 2022, 15:39
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Сочетание традиций и современности: песня Roxolana для отбора на Евровидение
Источник: Roxolana

Украинская певица Roxolana выпустила свою первую англоязычную песню Girlzzz, к которой презентовала лирическое видео. Музыкальную композицию исполнительница подала для участия в национальном отборе конкурса Евровидение 2022 от Украины.

По словам певицы, песню Girlzzz она написала вначале осени, однако только сейчас нашла нужное звучание — экспериментировала с аранжировкой.

В этой композиции Roxolana продолжает тему своего дебютного альбома Ukraine Is — сочетает традиции и современность. Так, один из куплетов Girlzzz написан на украинском языке. На его создание певицу вдохновила народная песня Летіла зозуля.

Поклонники Roxolana оценили ее новую работу, отметив необычное звучание.

  • Очень интересное звучание, легко слушается, сразу хочется танцевать.
  • Это однозначно будет среди моих фаворитов отбора этого года.
  • С легкостью могу увидеть как эта песня представляет нас на Евровидении 2022!
  • Не знаю, будет ли эта песня в финальной восьмерке, но честно…. На повторе, что-то в ней есть.
  • Очень понравился трек, это не просто обычный проходной трек — это хит!
  • Как по мне, песня достойна финала.
  • Мне песня понравилась. Нравится, что есть украинские мотивы, — пишут в комментариях к видео.

17 января стали известны участники, которые попали в лонг-лист нацотбора на Евровидения 2022. Среди музыкантов Roxolana, Alina Pash, Kalush Orchestra, SOWA, Wellboy и другие. Всего 27 участников.

Кто пройдет в финал нацотбора станет известно на следующей неделе. Сам финал состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый.

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Теги
Евровидение , Песня , прем’єра
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