Уже сегодня, 12 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2022. Мероприятие начнется в 18.30 и пройдет в формате телевизионного концерта.
Национальный отбор будут транслировать все платформы Суспільного. Прямую трансляцию мероприятия – смотрите на Фактах ICTV.
За право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 будут бороться восемь участников. Артисты будут выступать в следующем порядке:
- группа Cloudless
- Michael Soul
- группа Our Atlantic
- Barleben
- Roxolana
- группа Kalush Orchestra
- Wellboy
- Алина Паш
Оценивать выступления финалистов будет жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.
Результат национального отбора зависит на 50% от судей и на 50% от зрителей. Чтобы поддержать понравившегося исполнителя, все желающие смогут отправить СМС с кодом участника на номер 7576.
Стоимость СМС составляет – 5,31 грн, а код участника – это его порядковый номер. Линии для голосования откроются после выступлений всех артистов.
Кстати, проголосовать за одного участника с одного номера телефона можно только раз. После подсчета голосов и баллов судей (они будут оценивать выступления от 1 до 8), сформируется рейтинговая таблица, по итогам которой определится победитель национального отбора.