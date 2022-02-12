Уже сегодня, 12 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2022. Мероприятие начнется в 18.30 и пройдет в формате телевизионного концерта.

Национальный отбор будут транслировать все платформы Суспільного. Прямую трансляцию мероприятия – смотрите на Фактах ICTV.

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 будут бороться восемь участников. Артисты будут выступать в следующем порядке:

группа Cloudless Michael Soul группа Our Atlantic Barleben Roxolana группа Kalush Orchestra Wellboy Алина Паш

Оценивать выступления финалистов будет жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

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Результат национального отбора зависит на 50% от судей и на 50% от зрителей. Чтобы поддержать понравившегося исполнителя, все желающие смогут отправить СМС с кодом участника на номер 7576.

Стоимость СМС составляет – 5,31 грн, а код участника – это его порядковый номер. Линии для голосования откроются после выступлений всех артистов.

Кстати, проголосовать за одного участника с одного номера телефона можно только раз. После подсчета голосов и баллов судей (они будут оценивать выступления от 1 до 8), сформируется рейтинговая таблица, по итогам которой определится победитель национального отбора.