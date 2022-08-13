Режиссер и ведущий Орла и Решки Евгений Синельников и продюсер в компании BADOEVTEAM Наталья Клипа сыграли свадьбу в Буче под Киевом.

Фото празднования опубликовали режиссер Яна Мазана и клипмейкер Алан Бадоев.

Торжество прошло в доме, в котором в начале войны Синельников и Карпа пряталась от оккупантов.

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— Именно в этом доме мои дорогие друзья прятались в первые дни войны. Две недели в подвале. Любовь победит все! Верю в вас, люблю и знаю: это на всю жизнь. Вы есть друг у друга, — написал Бадоев.

Больше фотографий Синельникова и Клипы опубликовала режиссер Яна Мазана. Она подписала фотографии коротко — Буча, август 2022, люблю вас.

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Ранее Евгений Синельников рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной под обстрелами и очень боялся, что не успеет сказать главные слова.

Стоит отметить, что для и Синельникова, и для Клипы это второй брак. Наталья Клипа воспитывает двух детей, а у Синельникова есть 10-летний сын.

Фото: Алан Бадоев, Яна Мазана