Певица Надя Дорофеева рассказала, как Миша Кацурин сделал ей предложение. Как оказалось, предложение пожениться прозвучало на скутере.

Об этом артистка рассказала во время эфира радио Наше.

Звезда добавила, что не сразу расслышала долгожданные слова от своего возлюбленного ресторатора, поскольку была в шлеме на транспортном средстве. Для этого Кацурин остановил скутер и сказал заветные слова еще раз.

Напомним, что Дорофеева и Кацурин сыграли свадьбу 13 июля. Пара показала свое праздничное фото, где Надя красовалась в бежевом свадебном платье и фате в пол, а Михаил одел простой черный костюм, кеды и кепку.

За такой неоднозначный образ Кацурина раскритиковали, но за него заступилась его новая жена. Как оказалось, ресторатору шили брюки и пиджак на заказ, но его просто не использовали. Надя заявила, что в костюме он бы не был собой на такой важной церемонии.

Традиционно, накануне свадьбы принято проводить время со своими друзьями — Кацурин показал свой мальчишник. Вечеринка была нестандартной — он отправился в Черниговскую область, где вместе с друзьями демонтировал разрушенный оккупантами дом.