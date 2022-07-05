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Олег Сенцов женился – первое фото с избранницей

5 июля 2022, 13:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Олег Сенцов женился – первое фото с избранницей

Украинский режиссер Олег Сенцов официально женился. Об этом он сообщил пользователям Facebook, опубликовав снимок со своей избранницей.

Сенцов

На снимке можно заметить Олега в военной форме — он стоит на защите нашей страны в рядах ВСУ. С ним красуется Вероника Вельч, кандидат политических наук, директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh. Девушка родом из Ивано-Франковска, а высшее образование получила в ЧНУ имени Юрия Федьковича.

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Сама Вероника пока не афиширует создание семьи с режиссером — она не спешит делиться радостной новостью на своих страницах в соцсетях.

Впервые на публике пара появилась в августе прошлого года — тогда их заметили на Одесском кинофестивале.

У избранницы Сенцова уже были серьезные отношения — ее бывшим мужем является бывший координатор движения Чесно, политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.

Олег также был женат — с Аллой он развелся в 2016 году, и у них осталось двое детей — дочь Алина и сын Владислав. В феврале 2021 году у Сенцова появился третий ребенок — дочь Эмма.

Пользователи сети активно обсуждают решение режиссера, и желают Олегу и его любимой счастливого брака:

  • Искренне поздравляю, друг! Доброго жизненного пути!
  • Искренние поздравления! Мира и согласия! И, конечно, победы!
  • Долгих и счастливых лет вместе!
  • Какая отличная новость! Невероятно хорошая жена. Счастья вам!

Сенцов сейчас активно защищает Украину на фронте — еще в марте он показал, как проходят его военные будни. Тогда режиссер показал собаку, которая стала членом его подразделения.

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