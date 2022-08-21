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На крыше пентхауса: Андрей Рыбак из Холостячки женился

21 августа 2022, 13:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На крыше пентхауса: Андрей Рыбак из Холостячки женился

Участник романтического реалити Холостячка 1 Андрей Рыбак женился на своей возлюбленной, модели Алине Смирновой.

Свадьба состоялась 20 августа в Киеве на крыше пентхауса.

— Лучший день! Лучшая жена! Лучший букет, — подписал Андрей видео.

Среди гостей на свадебной вечеринке были участники первого и второго сезонов реалити Холостячка — Максим Тарапата, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко.

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Отметим, что Андрей давно встречается с Алиной, он даже расставался с ней, чтобы принять участие в Холостячке. Тогда Рыбак боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной.

После того, как Андрей покинул реалити, они с Алиной воссоединились.

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Фото: Андрей Рыбак

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Свадьба Холостячка
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