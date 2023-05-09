Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Музыка

The Hardkiss открыли первый полуфинал Евровидения 2023

9 мая 2023, 22:07
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
The Hardkiss

Украинская группа The Hardkiss открыла первый полуфинал Евровидения 2023. Музыканты исполнили со сцены Ливерпуль-арены песню Маяк.

Фронтвумен группы Юлия Санина, которая является ведущей Евровидения от Украины, в очередной раз поразила энергетикой и сильным вокалом.

Санина предстала в обтягивающем черном платье. На сцене с группой были танцовщики, одетые в цветные костюмы.

Песня Маяк была написана несколько лет назад и задумывалась как баллада. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения приобрела новый смысл и трансформировалась в драйвовую композицию. В это сложное время украинцы стали “маяками” друг для друга.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Поэтому очень символично, что со сцены Евровидения, которое проходит в Британии от имени Украины, The Hardkiss в очередной раз напомнили миру о сплоченности и вере украинцев.

Напомним, в этом году за победу на Евровидении 2023 будут соревноваться 37 стран. По результатам телеголосования в полуфиналах станет известно, какие из них попадут в финал. Имя победителя Евровидения 2023 узнаем уже 13 мая.

Читайте также:
Євробачення 2023 у ЛіверпуліЕвровидение 2023 — как проголосовать за понравившегося участника

Теги
The Hardkiss Евровидение Юлия Санина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь