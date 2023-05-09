Украинская группа The Hardkiss открыла первый полуфинал Евровидения 2023. Музыканты исполнили со сцены Ливерпуль-арены песню Маяк.

Фронтвумен группы Юлия Санина, которая является ведущей Евровидения от Украины, в очередной раз поразила энергетикой и сильным вокалом.

Санина предстала в обтягивающем черном платье. На сцене с группой были танцовщики, одетые в цветные костюмы.

Песня Маяк была написана несколько лет назад и задумывалась как баллада. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения приобрела новый смысл и трансформировалась в драйвовую композицию. В это сложное время украинцы стали “маяками” друг для друга.

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Поэтому очень символично, что со сцены Евровидения, которое проходит в Британии от имени Украины, The Hardkiss в очередной раз напомнили миру о сплоченности и вере украинцев.

Напомним, в этом году за победу на Евровидении 2023 будут соревноваться 37 стран. По результатам телеголосования в полуфиналах станет известно, какие из них попадут в финал. Имя победителя Евровидения 2023 узнаем уже 13 мая.