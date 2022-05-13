В Турине отгремел второй полуфинал песенного конкурса Евровидения 2022. По его итогам мы узнали полный список финалистов.

Факты ICTV собрали самые интересные моменты второго полуфинала.

Во время эфире было много интересных выступлений. Более того, помимо конкурсных номеров, мастер-класс решили показать ведущие Лаури Паузини и Mika.

Начали они свое выступление с песни Стинга Fragile, которая давно стала одной из его визитных карточек. Затем ведущие спели трек Patti Smith — People Have the Power.

Рокеров на Евровидении много не бывает

Открывала второй полуфинал Евровидения финская рок-группа The Rasmus. Как говорится, показали, как надо. Яркие декорации, отличное исполнение и драйвовая энергетика. Как ни странно, в финал они таки прошли.

Вызывают вопросы

В этом полуфинале Евровидения было несколько номеров, которые не каждый сможет понять. Однако, если у кого-то это сатира и самовыражение, то у других откровенный эпатаж, от которого не по себе.

Так, представитель Сан-Марино Акилле Лауро спел свою песню, название которой переводится как Стриптизер, в прозрачном комбинезоне и на каблуках. Но кого этим удивишь? Поэтому образ внебрачного сына Верки Сердючки и Дамиано из Måneskin он дополнил поцелуем с гитаристом и оседланием быка. В целом, смотрелось вульгарно, тем более, что исполнение тоже хромало, особенно вначале. Из хорошего — его номер и зажигательную энергетику запомнят.

Konstrakta из Сербии также показала довольно странный номер. Но в ее случае это выглядело совсем иначе. Девушка во время выступление просто мыла руки, а бек-вокалисты ей в этом помогали. Делалось это все с очень серьезным видом. Иронию Konstrakta многие уловили, поэтому поздравляем девушку с проходом в финал.

К сожалению, зрители не оценили номер израильского певца Michael Ben David, который и спел отлично, и танцы в стиле Бейонсе 2000-х станцевал. Парень в финал не попал.

В этому году и так мало танцевальной музыки на конкурсе, поэтому обидно, что Майкл не прошел.

Также отличился румынский артист WRS, который спел Llámame. При одном взгляде кажется, что это человек праздник. Яркие костюмы, резкие движения — выглядит органично в исполнении WRS. А лакированные штаны певца многим уже не дают покоя.

Он оказался темной лошадкой полуфинала. WRS в финале.

Номера, которые стоит посмотреть

Во втором полуфинале было много номеров, которые просто стоит посмотреть, если у вас есть желание насладится хорошей музыкой.

Австралией Шелдон Райли отличился прекрасным вокалом. Номер крутил вокруг его костюма, но все вместе смотрелось отлично.

Представитель Азербайджана Nadir Rustamli поразил чувственным и мощным исполнением песни Fade To Black.

Отличное выступление показал поляк Ochman. Спел отлично, номер лаконичный и таинственный. Да и публика его хорошо встречала.

Джереми Макизе из Бельгии тоже решил вдохновится поп-иконами 2005-2010 годов. Это не хорошо и не плохо. В целом, номер выглядел отлично, но это вряд ли топ-5 в финале.