Стало известно, в каком порядке будут выступать страны-участницы в финале Евровидения 2022.

Финал Евровидения 2022 пройдет 14 мая в 22.00 по киевскому времени.

Согласно правилам конкурса, в финал Евровидения проходят по 10 стран-участниц обоих полуфиналов. Кроме того, автоматически в финал конкурса проходят страны Большой пятерки – Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Еще одно место в финале конкурса принадлежит стране-победителю прошлого года.

Украину на Евровидении 2022 представляет группа Kalush Orchestra. Ребята выступали в первом полуфинале 10 мая и прошли в финал.

Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022 выступил под 12 номером.

Порядок выступления стран в финале Евровидения 2022

Чехия: We Are Domi – Lights Off Румыния: WRS – Llámame Португалия: MARO – Saudade Saudade Финляндия: The Rasmus – Jezebel Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry Франция: Alvan & Ahez — Fulenn Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Армения: Rosa Linn – Snap Италия: Mahmood & Blanco — Brividi Испания: Chanel — SloMo Нидерланды: S10 – De Diepte Украина: Kalush Orchestra – Stefania Германия: Malik Harris — Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралия: Sheldon Riley – Not The Same Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN Польша: Ochman – River Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano Эстония: Stefan – Hope

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra являются вероятными победителями Евровидения 2022.

После второго полуфинала шансы на победу Украины на Евровидении оценивают в 57%. На втором месте Великобритания (10%), Швеция (8%) и Италия (8%).