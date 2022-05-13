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В каком порядке будут выступать страны в финале Евровидения 2022

13 мая 2022, 03:24
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В каком порядке будут выступать страны в финале Евровидения 2022
Источник: Depositphotos

Стало известно, в каком порядке будут выступать страны-участницы в финале Евровидения 2022.

Финал Евровидения 2022 пройдет 14 мая в 22.00 по киевскому времени.

Согласно правилам конкурса, в финал Евровидения проходят по 10 стран-участниц обоих полуфиналов. Кроме того, автоматически в финал конкурса проходят страны Большой пятерки – Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Еще одно место в финале конкурса принадлежит стране-победителю прошлого года.

Украину на Евровидении 2022 представляет группа Kalush Orchestra. Ребята выступали в первом полуфинале 10 мая и прошли в финал.

Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022 выступил под 12 номером.

Порядок выступления стран в финале Евровидения 2022

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: MARO – Saudade Saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франция: Alvan & Ahez — Fulenn
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  8. Армения: Rosa Linn – Snap
  9. Италия: Mahmood & Blanco — Brividi
  10. Испания: Chanel — SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De Diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Германия: Malik Harris — Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  18. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN
  23. Польша: Ochman – River
  24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Эстония: Stefan – Hope

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra являются вероятными победителями Евровидения 2022.

После второго полуфинала шансы на победу Украины на Евровидении оценивают в 57%. На втором месте Великобритания (10%), Швеция (8%) и Италия (8%).

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