Стало известно, в каком порядке будут выступать страны-участницы в финале Евровидения 2022.
Финал Евровидения 2022 пройдет 14 мая в 22.00 по киевскому времени.
Согласно правилам конкурса, в финал Евровидения проходят по 10 стран-участниц обоих полуфиналов. Кроме того, автоматически в финал конкурса проходят страны Большой пятерки – Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Еще одно место в финале конкурса принадлежит стране-победителю прошлого года.
Украину на Евровидении 2022 представляет группа Kalush Orchestra. Ребята выступали в первом полуфинале 10 мая и прошли в финал.
Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022 выступил под 12 номером.
Порядок выступления стран в финале Евровидения 2022
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: MARO – Saudade Saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франция: Alvan & Ahez — Fulenn
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
- Италия: Mahmood & Blanco — Brividi
- Испания: Chanel — SloMo
- Нидерланды: S10 – De Diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Stefania
- Германия: Malik Harris — Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN
- Польша: Ochman – River
- Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
- Эстония: Stefan – Hope
По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra являются вероятными победителями Евровидения 2022.
После второго полуфинала шансы на победу Украины на Евровидении оценивают в 57%. На втором месте Великобритания (10%), Швеция (8%) и Италия (8%).