Во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение 2022 выступила легендарная финская рок-группа The Rasmus. Они показали номер на песню Jezebel.

The Rasmus — Jezebel

Лаури появился с желтым шариком в руках в самом начале, что выглядело как отсылка к фильму Оно. Рокеры круто зажгли публику. Это то, что нужно было в начале вечера. Им на руку также были декорации – огромные шары. Таким образом, сцена выглядела наполненной.

И куда без обнажения. Во второй половине номера солист сбросил плащ и похвастался прессом. Однако такое обнажение может сойти за нарушение правил Евровидения.

Что касается вокала, то здесь все хорошо, потому что рокеры привыкли выступать исключительно вживую. Единственный момент, бэк-вокал неэстетично выпирал.

Что известно о The Rasmus

Группу The Rasmus прекрасно знают подростки 2000-х. Тогда их песни звучали буквально из каждого утюга. Однако основа коллектив был еще в 1994 году еще в школьные времена музыкантов. Первый их сингл 1st был хорошо воспринят публикой. Ребятами заинтересовался финский филиал Warner Music. По итогу дебютный альбом Peep коллектив выпускал уже на этом лейбле. Когда участникам группы было всего 16 лет, они отыграли более 100 концертов в Финляндии и Эстонии.

В 1996 году коллектив получил финскую Грэмми в номинации Лучший новый артист. В 1997 году группа выпускает второй альбом Playboys.

В 2003 году The Rasmus выпускает знаковый альбом Dead Letters, который приносит им по-настоящему мировую славу. Многие точно знают один из синглов пластинки — In the Shadows.

Спустя два года выходит альбом Hide from the Sun, который закрепляет успех группы. В пластинке было сразу четыре сингла, каждый из которых получил свою долю признания.

Альбом Black Roses в 2008 году тоже прошел хорошо, так как коллектив презентовал материал типичный для себя и такой любимый для фанов.

После этого карьера коллектива пошла на спад. В 2012 году вышла пластинка The Rasmus. А вот альбом 2017 года Dark Matters фаны приняли двояко из-за экспериментов коллектива в звучании. Примечательно, что выстрелили именно те песни, которые более привычны для The Rasmus.

Евровидение 2022

10 мая отгремел первый полуфинал Евровидение 2022, которые проходит в итальянском городе Турин. По его итогам, 10 участников прошли в финал конкурса, в частности украинский коллектив Kalush Orchestra.

Также в финал автоматически попали участники стран-основательниц. Речь идет о представителях Британии, Франции, Германии и Испании. Участники Евровидения от Италии тоже попадают сразу в финал, так как их страна принимает конкурс.