У Турині відгримів другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022. За його підсумками ми дізналися повний список фіналістів.

Факти ICTV зібрали найцікавіші моменти другого півфіналу.

Під час ефіру було багато цікавих виступів. Ба більше, окрім конкурсних номерів, майстер-клас вирішили показати ведучі Лаурі Паузіні та Mika.

Почали вони свій виступ із пісні Стінга Fragile, яка давно стала однією з його візитних карток. Потім ведучі заспівали трек Patti Smith – People Have the Power.

Рокерів на Євробаченні багато не буває

Відкривав другий півфінал Євробачення фінський рок-гурт The Rasmus. Як то кажуть, показали, як треба. Яскраві декорації, відмінне виконання та драйва енергетика. Не дивно, але у фінал вони таки пройшли.

Викликають питання

У цьому півфіналі Євробачення було кілька номерів, які не кожен зможе зрозуміти. Однак, якщо у когось це сатира і самовираження, то в інших це відвертий епатаж, від якого ніяково.

Так, представник Сан-Марино Акілле Лауро заспівав свою пісню, назва якої перекладається як Стріптизер, у прозорому комбінезоні та на підборах. Але кого цим здивуєш? Тому образ позашлюбного сина Вєрки Сердючки та Даміано з Måneskin він доповнив поцілунком із гітаристом та осідланням бика. Загалом, виглядало вульгарно, ба більше, що виконання теж кульгало, особливо спочатку. З хорошого – його номер та запальну енергетику запам’ятають.

Konstrakta із Сербії також показала досить дивний номер. Але в її випадку це виглядало зовсім інакше. Дівчина під час виступу просто мила руки, а бек-вокалісти їй у цьому допомагали. Робилося все це з дуже серйозним виглядом. Іронію Konstrakta багато хто вловив, тому вітаємо дівчину з проходом у фінал.

На жаль, глядачі не оцінили номер ізраїльського співака Michael Ben David, який і заспівав чудово, і танці у стилі Бейонсі 2000-х станцював. Хлопець у фінал не потрапив.

Цього року й так мало танцювальної музики на конкурсі, тож прикро, що Майкл не у фіналі.

Також відзначився румунський артист WRS, який заспівав Llámame. При одному погляді здається, що то людина свято. Яскраві костюми, різкі рухи – виглядає органічно у виконанні WRS. А лаковані штани співака багатьом уже не дають спокою.

Він виявився темною конячкою півфіналу. WRS у фіналі.

Номери, які варто переглянути

У другому півфіналі було багато номерів, які просто варто подивитися, якщо у вас є бажання насолодитись гарною музикою.

Австралієць Шелдон Райлі відзначився чудовим вокалом. Номер крутився навколо його костюма, але все разом виглядало чудово.

Представник Азербайджану Nadir Rustamli вразив чуттєвим та потужним виконанням пісні Fade To Black.

Чудовий виступ показав поляк Ochman. Співав чудово, номер лаконічний і таємничий. Та й публіка його добре зустрічала.

Джеремі Макізе з Бельгії теж вирішив надихнутись поп-іконами 2005-2010 років. Це не добре і непогано. Загалом номер виглядав чудово, але це навряд чи топ-5 у фіналі.