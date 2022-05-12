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Акилле Лауро поцеловал гитариста во время выступления на Евровидении 2022

12 мая 2022, 22:47
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Акилле Лауро поцеловал гитариста во время выступления на Евровидении 2022

Представитель Сан Марино на Евровидении 2022 Акилле Лауро во время выступления во втором полуфинале поцеловал гитариста.

Если со стороны смотреть на выступление представителя Сан Марино, то возникает ощущение, что он просто косплеит Верку Сердючку и Måneskin. Артист появился в полупрозрачном комбинезоне и ковбойской шляпе. Во время выступления он и гитариста расцеловать успел, и на быке покататься. Жаль только, что не успел чисто спеть.

Евровидение 2022

10 мая отгремел первый полуфинал Евровидения 2022, которое проходит в итальянском городе Турин. По его итогам 10 участников прошли в финал конкурса, в частности украинский коллектив Kalush Orchestra.

Также в финал автоматически попали участники стран-основательниц. Речь идет о представителях Британии, Франции, Германии и Испании. Участники Евровидения от Италии тоже попадают сразу в финал, так как их страна принимает конкурс.

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